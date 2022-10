Geronimo Sims, el músico tarijeño firma con Sony Music a sus 17 años

Nace una estrella. El cantante tarijeño Geronimo Sims (también conocido como Gero) cumplió recién 17 años y también cumplió su sueño de firmar con una de las más importantes firmas mundiales del cielo artístico: Sony Music.

Su vida es un paseo lleno de aventuras. Nació en Tarija, su mamá es estadounidense y su papá es boliviano. Ya en el colegio se destacó por sus habilidades artísticas, hecho que lo llevó a actuar en teatro a los 11 años. En sus momentos libres de la infancia se dedicó a escribir, dibujar y pintar. Pero su inclinación mayor fue y es la música.

Sus primeros textos los realizó a los cinco años. De niño puso ritmo a sus historias.

A pesar de su cortedad, él ya es alguien de apuestas fuertes. “Me fui de Tarija a los 15 años, me fui solo a vivir a Santa Cruz. Y este año me vine a vivir a Buenos Aires también solo y acá estoy”, afirma quien está dispuesto a ir a donde sea en busca de éxito.

Tiene dominio de inglés y español, además toca el piano con ductilidad. Parece que no le cuesta ser músico y sólo deja que el arte fluya.

El camino a la fama

En contacto con Página Siete, él comenta que ya está vinculado a Sony, pero acota que no es un logro unipersonal. “Todo esto fue gracias a los contactos que hizo mi mánager, Gabriel Feldman. Es un trabajo en el cual existe un equipo de trabajo grande apoyándonos. Esto (la firma con Sony) es un logro de todos nosotros”.

No es una noticia de todos los días, la firma de un artista nacional con una firma internacional. “Es muy emocionante para mí todo lo que me pasa. Soy el primer boliviano de la nueva generación que firma con Sony Music. Hace muchos años que ninguno había firmado con Sony, pero, la verdad, tampoco me gustaría ser el único boliviano”.

Comenta que desea ser un puente para relacionar a otros artistas nacionales con firmas artísticas del exterior. “De hecho, cuando voy a un estudio siempre muestro a artistas bolivianos”, refiere.

Geronimo es compositor de todas sus canciones. Es un artista difícil de encasillarlo en un solo ritmo. Una de sus características es la versatilidad: su repertorio va desde la balada hasta las bachatas, pasando por canciones pop y urbanas.

Quizás aquello es una respuesta lógica a su pasado. Durante su niñez, cuando desayunaba escuchaba a Guns N’ Roses o Bersuit gracias a su mamá que no le hacía escuchar temas infantiles. En tanto que su abuela andaba enamorada del romance en las canciones y sus tíos preferían la música folklórica boliviana y argentina.

Sus gustos musicales también son variados... es fan de Tini, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Abel Pintos, Harry Styles, Luis Miguel y Bad Bunny... entre otros.

La primera canción que lanzará Geronimo con Sony Music se llama Tú y yo, un tema pop urbano producido por Lacho, joven beatmaker (maneja su estilo y forma de creación) y compositor argentino que vive en Bolivia. El videoclip fue rodado íntegramente en Buenos Aires.

“Estoy muy feliz y emocionado por esta canción que pronto va a salir. Y después se va a grabar el segundo videoclip y se lanzará la segunda canción”.

Mientras va conquistando las redes sociales. Donde mejor le va es en TikTok, tiene 2,4 millones de seguidores y ya sumó 206,7 millones de “Me Gusta”. En Instagram y Facebook también va conquistando a su público.

Ahora, para conquistar sus sueños musicales, ya tiene una llave para el éxito: Sony.