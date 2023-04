Esta obra, ubicada en la parte trasera de las instalaciones de la Fencomin ya edifica su sexta planta y los obreros no cesan su labor.

En el Día Internacional de Monumentos y Sitios, celebrada este martes, la Sociedad de Estudios Históricos del Patrimonio Cultural denunció una construcción de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que día a día se eleva en la calle Bueno casi esquina Comercio de la ciudad de La Paz. A pesar de la existencia de normativa vigente y varias notificaciones, la obra no ha parado, afectando así el patrimonio cultural histórico y arquitectónico del casco viejo de la Ciudad Maravilla.

“Dentro de la ciudad de La Paz existe la Ley de Uso de Suelo y existe el anexo 8 que es la Reglamentación para la Conservación y Protección del Patrimonio de La Paz”, sostuvo Carvallo, quien manifestó que el inmueble de la Fencomín está catalogado en la categoría B, por lo tanto no tendría que ejecutarse ese tipo de construcción de tal magnitud.

Página Siete intentó comunicarse con dirigentes de la Fencomín, sin embargo no se tuvo éxito. Uno de sus miembros, Santiago Cruz Palomino, aseguró que devolvería la llamada para hablar sobre el tema, pero no lo hizo.

¿Por qué no deberían realizarse ese tipo de edificaciones?

La arquitecta aclaró que no están en desacuerdo con que los propietarios construyan, sino que buscan que lo hagan en el marco de la normativa y el respeto al patrimonio arquitectónico, ya que cuando realizan este tipo de obras, no sólo se afecta al inmueble en sí, sino al paisaje arquitectónico, al turismo y a los mismos vecinos que tienen que sufrir por la construcción contigua, por la falta de luz del sol, etc. Pero además, poco a poco se pierde la identidad de esta región del país.

Respecto al turismo, Carvallo puso como ejemplo la calle Jaén, un lugar muy visitado por turistas, no precisamente por los negocios que están allí, sino por el perfil urbano y paisaje histórico. Ese contexto también podría replicarse en toda la ciudad de La Paz, sin embargo hay construcciones en altura que no lo permiten.