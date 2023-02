(Nota originalmente publicada el 6 de noviembre de 2022)

El poeta, periodista y fotógrafo boliviano radicado en Alemania, Milan M. A. Gonzales, estuvo en Ucrania durante los primeros meses de la guerra. Su experiencia, en primera instancia, se reflejó en reportajes publicados en Página Siete, pero ahora, el torrente creativo que provocó aquella incursión en la zona del conflicto, se plasma en el libro Invasión / 23 que Página Siete y Libertalia Editores presentarán en exclusiva en una edición digital. El autor explica en qué consiste la obra.

¿Cómo afectaron su vida las experiencias que tuvo al cubrir la Guerra de Ucrania?

Creo que es temprano para responder a esa pregunta. Son muchos los cambios por los que estoy atravesando, algunos emocionales, otros espirituales y también están los físicos. De momento agradezco a Dios el poder caminar nuevamente, ya que traía una pierna muy lastimada desde el viaje a Ucrania. La invasión rusa me dejó grandes lecciones, el valorar el regalo de la vida, el valorar más aún a mi familia, a mi hogar y a todos mis seres amados.

¿Cuáles son las características del libro que va a presentar?

Invasión / 23 se divide en tres partes. La primera es un poemario con 23 obras acompañadas por ilustraciones del creativo ruso alemán Alex Subkoff.

La segunda corresponde al trabajo periodístico. Es una selección de los tres principales reportajes publicados en Página Siete. Finalmente está el fotorreportaje, un compendio de imágenes rescatadas y procesadas para esta edición.

El prólogo lo escribió el periodista y poeta mexicano Ernesto Velázquez del periódico mexicano El Universal; también cuenta un texto del columnista y docente boliviano Puka Reyes Villa, la introducción a la parte periodística corresponde a directora de Página Siete, Mery Vaca y el fotorreportaje cuenta con textos de los fotógrafos y curadores Sylva Hermann y David Fleurant. La edición cuenta con un código QR para acceder al cortometraje “23”.

¿Qué empresa edita el libro?

La versión digital se publica entre Página Siete y Libertalia Editores, es un privilegio enorme publicar con un equipo humano tan profesional que además ha sido parte de mi trabajo en Ucrania.

¿Qué le llevó a escribir?

Mi madre comentó que cuando nací mi llanto fue tan profundo y prolongado que ella sintió la certidumbre de que un día iba a decir algo relevante al mundo. No tengo idea si sea así y tampoco es una de mis metas, solo rescato la belleza de la metáfora.

Me esfuerzo por transmitir ideas que enriquezcan al espíritu, diálogos con personas que quieren construir algo elevado desde sus experiencias.

Escribir poesía es para mí un ejercicio íntimo. Es una elevada manifestación del alma y una bellísima manera de comunicar gracias a la metáfora. Escribo porque es parte de mi naturaleza el compartir desde el ars poético, y también porque es un compromiso, hoy más que nunca.

Creo que es un acto de responsabilidad poder transmitir, todavía con profundidad y elocuencia, el sentir sobre una infinidad de situaciones y escenarios. Octavio Paz decía al respecto: “Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba dentro”.

¿Cómo afectó su obra ser testigo de los horrores de la guerra?

Es uno de los cambios que estoy asimilando. La experiencia me enseñó a ser mucho más riguroso de lo que era, sin dejar que mi trabajo esté comprometido con el corazón. También me permitió redirigir mi sendero en los temas que trato, tanto en literatura, como periodismo.

¿Cómo definiría la experiencia de escribir como corresponsal de guerra?

Fue una gran responsabilidad. Demandó mucha concentración, conocer y respetar las reglas de un conflicto armado a rajatabla, conocer el terreno en el que me desplazaba, para lo cual tuve poco tiempo. También adquirí la capacidad de trabajar en condiciones extremas: en frío, con hambre, sin internet, sin conocer el idioma. Exige estar en alerta permanente porque también tu vida está en riesgo.

Por sobre todas las cosas fue una experiencia desalentadora, porque te muestra lo peor del hombre: la necedad y su podredumbre espiritual, el orgullo y su crueldad. Reportar la barbarie es una experiencia que te deja huellas indelebles.

De lo bueno rescato las historias de lucha y coraje, el poder enviar esos reportajes a quienes tienen interés de comprender lo que sucede en un conflicto que parece lejano, y que al final de la jornada nos afecta a todos.

¿Presentará el libro en otros países?

En unos meses el libro se presentará en Alemania. Hay otras editoriales interesadas en otros países, aún no he tenido el tiempo de conversar en detalle, pero me alegra mucho el interés y la posibilidad de trabajar con entidades serias que le dan la importancia que merece a este conflicto que nos afecta a todos.

¿En qué otros proyectos está?

La publicación de la obra póstuma Geótica del filósofo y jurista español Carlos Pérez Ruiz. Por encargo de la hija del autor. Cristina Pérez Vich, estamos editando el resumen de la obra completa en español y alemán para presentarlo el 2023. Me emociona también trabajar en la ópera prima del profesor y psicólogo español José Manuel Blanco.

¿Cuáles son las características del cortometraje?

23 es el resultado de un encuentro con el servicio secreto ucraniano: mi vehículo fue detenido por una vagoneta en una avenida de Kiev. Tras revisar el contenido de mi cámara, fui obligado a borrar casi todo, ya que registré puntos estratégicos.

Una vez en Alemania, revisé lo que había filmado con mi celular. Era más que nada un registro personal, donde capto lo que observo mientras viajo o se suceden diversos acontecimientos.

Como tenía fresco el evento con el servicio secreto y este material era simbólico, al menos para mí, se lo envié a mi editor Daniel Romero. Consideró que teníamos material para hacer un cortometraje. Invité a Puka Reyesvilla, amigo y periodista, para que grabe su voz interpretando el poema homónimo.

Finalmente, decidimos incluir las amenazas de muerte que recibí por parte de un excolega ruso que sabía que me encontraba en Ucrania. Lo que más me emociona son las imágenes de algunos de los niños, de casi 200 a quienes logramos repartir, junto al equipo que me asistía en Ucrania, libros. Esto se logró gracias a una acción conjunta que surgió de la iniciativa de mi amiga y librera Carla María Berdegué.

¿Sobre qué suele escribir?

Estoy en una etapa de cambios de fondo y forma. Mi libro anterior, Sieben (Siete), me tomó una década. Si bien parte de ese tiempo tiene que ver con el hecho de que fue mi primer poemario escrito íntegramente en alemán, también involucra un sinfín de vivencias que surgen de mi vida en Alemania.

Ahora de regreso al español reflexiono sobre la naturaleza humana, sobre la fe. Más que nada toco temas que atañen al espíritu.

¿Tiene un público específico en mente cuando escribe: familia, amigos, desconocidos, usted mismo...?

Jamás me lo formulé, imagino que dependerá del idioma en el que escribo, sí escribo como periodista o sí escribo poesía. Lo que sí espero es que mis versos sean luz, reflexión, aire para dar alivio y aliento ante lo nefasto del día a día.

¿A casi nueve meses de iniciado el conflicto, cómo ve el desarrollo del mismo?

Desearía decir algo optimista, mas el daño causado no tiene precedentes. La diplomacia ha fracasado, las mesas de diálogo han fracasado, la iglesia ha fracasado. Aquí lo que gobierna es el capricho de una persona que ha decidido ensañarse con un país, escudándose en argumentos que no justifican la orgía de sangre que ha ocasionado. Putin no pasará a la historia como un héroe o como un líder ejemplar.

Latinoamérica se polarizó respecto a la guerra, ¿cree que es algo natural o que es simplificar demasiado la situación?

¿Cómo puede plantearle un asunto tan delicado como la invasión rusa a quienes promulgan el odio y la ignorancia? ¿Cómo puede explicarles “Sobre el internacionalismo proletario” a quienes ostentan la polera de Ernesto Guevara mientras degustan su merienda en un McDonald’s, con la cuenta de sus padres en dólares?. O a quienes versan sobre la Cosmovisión Andina y el antiimperialismo, pero no pierden la oportunidad de llenar sus iPhones con selfies en Miami.

En este caso por ejemplo el corazón del dilema es que buena parte de la población en Latinoamérica recibe titulares sin apenas comprender la gravedad de la invasión rusa.

Más allá de los frentes, lo que urge es condenar la invasión. Es cierto que Ucrania también ha cometido errores y tiene responsabilidad en que el conflicto siga. Putin y Zelensky hablan el mismo idioma, mas no tienen interés en escucharse, amenos que impongan condiciones. Lo que está claro, en base a las pruebas halladas, es Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad, y que urge que detener ese infierno antes de que sea demasiado tarde para el planeta.