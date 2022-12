No hay duda de que 2022 fue el año del cine boliviano y Utama es la punta de lanza. La ópera prima de Alejandro Loayza cierra esta gestión con un recorrido exitoso por 50 festivales, las salas de 24 países, obteniendo 42 premios internacionales y 25.000 espectadores en el territorio nacional.

“Fueron unos meses de intenso trabajo pero con resultados muy gratificantes. Estamos orgullosos del camino recorrido y entusiasmados por la respuesta del público”, indicó el director.

No es para menos. Utama se convirtió en una de las cintas nacionales más galardonadas de los últimos tiempos. Junto con El gran movimiento de Kiro Russo –que supera la treintena de premios– y los reconocimientos a realizadoras como Natalia López y el especialista en efectos especiales Fernando Lupo, las películas nacionales han obtenido más de 80 preseas.

“La gente me pregunta qué hicimos para lograr esto, pero es algo que no tiene receta, si no, todos trabajarían en relación con eso. Una de las razones es que los bolivianos estamos aprendiendo a vender nuestro trabajo, a movernos para llegar a más espacios”, agregó Loayza.

Y el éxito no se limita sólo a los eventos especiales. Como parte del trabajo de difusión, la cinta llegó a estrenarse comercialmente en las salas de 24 países, entre las que destacan Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Grecia y Reino Unido.

La productora Alma Films todavía está recopilando la información de la audiencia. Algo difícil, ya que en algunos países como Reino Unido, los datos se enfocan en los ingresos, más que en el número de asistentes a los cines.

Santiago Loayza, uno de los productores de la cinta, destacó que sólo en el recorrido por festivales se calcula que más de 50.000 personas llegaron a verla. En Francia se registraron 30.000 asistentes y en Estados Unidos se calcula que la cifra está sobre los 10.000.

Pero fue en Bolivia donde tuvieron más sorpresas. Según los datos proporcionados por Loayza, en el país 25.000 personas vieron Utama en las principales salas comerciales.

“La verdad es que es algo que no nos esperábamos. Normalmente una película de las características de Utama tiene un número menor de asistentes, especialmente en un periodo tan difícil como es el de la pandemia. Pero logramos llegar al público nacional por encima de, incluso, nuestras estimaciones más optimistas”, indicó el productor.

El recorrido de eventos no ha terminado. Se tiene previsto dos festivales más en 2023. Asimismo, en marzo será la gala de los premios Goya de España, en los cuales Utama está nominada a Mejor Película Iberoamericana.

La obra de Loayza también fue postulada a los Óscar de Hollywood. Sin embargo, no logró llegar la preselección. En la lista se encuentran Argentina, 1985 y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de México.

Asimismo, se informó que Alma Films se encuentra negociando con varias plataformas de streaming que trabajan en Latinoamérica para concretar la compra de los derechos de la cinta para su distribución.

Asimismo, Alejandro Loayza indicó que se piensa sacar, en el futuro, ediciones para consumo casero, como discos DVD y Blu Ray, aunque no dijo cuándo.