Utama, la ópera prima de Alejandro Loayza, fue nominada en cinco categorías de los X Premios Platino del Cine Iberoamericano, que se celebrará en Madrid el próximo 22 de abril. La película lleva más de 40 galardones internacionales desde su estreno en enero del año pasado.

“Es algo muy grande para nosotros. (Las nominaciones) nos muestran que hemos realizado un buen trabajo y que la película está gustando tanto al público como a los críticos y a los responsables de los premios”, dijo Loayza.

Este año, Utama ya compitió en los Goya, los principales galardones de la industria española. El año pasado se estrenó en el Festival de Sundance, en el que ganó el Premio del Jurado. De esa manera, la cinta comenzó un exitoso recorrido por festivales y eventos similares en todo el mundo.

En los Platino, el filme compite en las categorías de Mejor Sonido, Música, Fotografía, Educación y valores, y Ópera Prima. Es el filme boliviano con más nominaciones en los 10 años del galardón, aunque no el primero porque Viejo Calavera también compitió en el pasado.

Pese a las nominaciones, Loayza es muy consciente de que las posibilidades de ganar no son muy altas, al igual que lo que pasó con los Goya. “Hay que tener en cuenta que venimos de una industria muy pequeña y competimos con grandes éxitos como Argentina, 1985 (que ganó el Globo de Oro y postula al Óscar) y las mismas españolas As bestas y Cinco lobitos, ambas con muy buena respuesta del público y la crítica”, indicó.

Pero, el realizador considera que las candidaturas ya son todo un éxito. “Ser nominado implica estar en la gala, compartir con autores y expertos de toda Latinoamérica y España, lo que nos permite establecer contactos. Además, las películas finalistas tienen una plataforma más para darse a conocer”, aseguró.

Protagonizada por José Calcina, Luisa Quispe y Santos Choque, Utama narra la historia de un matrimonio de ancianos que vive en una zona desértica del norte de Potosí. En el lugar nunca pasa nada. Cuando el marido enferma, no le dice nada a su mujer para no preocuparla y porque no quiere dejar su pueblo natal para ir a la ciudad, al igual que la mayoría de sus antiguos vecinos. Pero, todo cambia cuando su nieto Clever llega a visitarlos después de tiempo.

La cinta explora diversas temáticas como el amor en la tercera edad, las diferencias generacionales entre la ciudad y el campo y el deseo de permanecer en la tierra de origen.

Se estrenó en el país en septiembre del año pasado y llevó a las salas nacionales más de 25.000 espectadores.

La lista de nominados a los premios del cine iberoamericano se confirmó ayer. Argentina 1985, la película de Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín sobre el juicio contra los responsables de la dictadura en ese país, es la gran favorita, con 14 nominaciones.

Le siguen las españolas As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, y Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa; la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu; y la serie colombiana Noticia de un secuestro, de Andrés Wood y Rodrigo García. Todas con seis nominaciones.

Los premios son organizados por la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Figda), y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egda).

Junto a As bestas, Argentina 1985 y Bardo, el cuarteto de candidatas a mejor película iberoamericana lo cierra la española Alcarrás, de Carla Simón, y esas mismas compiten también en la categoría de mejor dirección.

Este año se introdujo una nueva categoría : Mejor comedia iberoamericana de ficción. En ella compiten la mexicana Bardo, la española Competencia oficial, la chilena Desconectados y la argentina Granizo.