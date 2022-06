Vice pide cero sexo antes de Willka Kuti, le llueven críticas

El vicepresidente David Choquehuanca recomendó que, en el futuro, se practique abstinencia de carne, alcohol y sexo antes de recibir al Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. El evento fue lanzado ayer en la Plaza Murillo.

“En los siguientes años debemos lanzar el Año Nuevo Aymara con más tiempo: 40 días para prepararnos. 40 días antes, hermanos, no carne; 40 días antes, no trago, ni una gota de alcohol, tenemos que limpiarnos; 40 días antes, no sexo (...). Hagan la práctica, hermanos, así hacían nuestros abuelos, ustedes saben, hermanos”, manifestó Choquehuanca en el evento.

Sus declaraciones despertaron varias reacciones. En el evento muchos de los participantes -autoridades municipales y comunitarias de Tiwanaku, representantes de movimientos sociales y otros- reaccionaron con humor a las declaraciones, mientras que otros aplaudieron.

En las redes sociales abundaron las críticas. “Choquehuanca Choquehuanca, qué vamos hacer contigo, cada vez que abre esa boca, el pueblo Boliviano tiene que escuchar sus cantinfleadas”; “Como soy del oriente esa costumbre no va conmigo más bien estoy alistando mi hígado para la fiesta que ya está cerca”; “Allí el iluminado confundiendo religiones y/o culturas” son algunos de los comentarios.

La autoridad destacó que la fecha es de suma importancia para los pueblos originarios. “Es la oportunidad para volver a ser águilas, mallkus (cóndores) y katari (serpiente). Es volver a nuestro camino, al camino que seguían nuestros abuelos”.

Choquehuanca aseguró que con el paso de los tiempos la costumbre fue creciendo, una muestra del triunfo de la denominada “revolución cultural del proceso de cambio” de su partido.

La ministra de Culturas, Sabina Orellana, informó que el evento volverá a ser presencial en 222 sitio sagrados, distribuidos en los nueve departamentos. Asimismo, adelantó que el acto principal se realizará en el espacio arqueológico de Tiwanaku.

Por su parte, el alcalde de ese municipio, Flavio Merlo, realizó una invitación pública a los bolivianos para que se aproximen a Tiwanaku para recibir los rayos del sol el 21 de junio.

El Ministerio de Culturas indicó que se organizarán actividades relacionadas a la fecha durante el resto del mes.