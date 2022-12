Vocalista de Llajtaymanta en Perú: No hay que cambiar la letra, hay que respetar a los autores

“Yo les pregunto: ¿qué pasaría si ustedes escuchan esta canción tan conocida aquí en Perú, ‘Adiós, pueblo de Ayacucho’ y ustedes de pronto escuchan ‘Adiós, pueblo de Oruro’ o ‘Adiós pueblo de Cochabamba’?, jamás, jamás (pasaría eso), pero (...) no hay que cambiar (la letra), hay que tener ética, hay que respetar a los autores”, señaló el cantautor boliviano sobre el escenario.

En una las presentaciones musicales del grupo folklórico boliviano Llajtaymanta en Puno, Perú, el vocalista Orlando Andia se enfrentó al público asistente, entre gritos y silbidos, para alzar la voz por las canciones de autoría boliviana, en especial por la morenada “La aromeñita”, que tuvo modificaciones en su letra original. Por lo que pidió que no le cambien el contenido original a las obras nacionales.

Andia señaló que la razón de su comentario se debió al cambio en la letra de la canción “La aromeñita”, que hizo el grupo peruano La Monarquía, ya que esto lo hizo sentir “indignado”.

“Indigna a todos y obviamente que lo mismo pasaría en el lado peruano. Sí nosotros cambiaríamos la letra de alguna canción haciendo alusión a nuestras ciudades o departamento y eso es lo que ocurrió. Lo único que hice es lo que cualquier boliviano hubiera hecho, pedir el respeto a los autores, al derecho moral que tienen los autores y compositores de todo el mundo”, indicó en contacto con Erbol.

Posterior al reclamo de Andia en su presentación musical, este pidió al público peruano un “fuerte aplauso” para reivindicar el derecho que tienen los compositores bolivianos y en especial los orureños.

“Me silbaron, me abuchearon, como me parece una reacción normal, pero después reconocieron creo y me aplaudieron. Tocamos la canción, se pusieron a bailar y eso fue todo lo que ocurrió”, detalló.

El músico afirmó que los bolivianos carecen de políticas culturales que permitan a los compositores y artistas estar protegidos, una solución que plantea es la promoción y publicidad.

Si bien hay instituciones como Sobodaycom que se encarga de la administración de las composiciones bolivianas, y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), los intérpretes bolivianos tienen que valerse por sí mismos, porque el derecho de autor es privado y los afectados deben recurrir a diferentes autoridades cuando hay plagio, mencionó el cantautor orureño.