De las calles y rotondas a YouTube: canciones de protesta que son hits

“¡Libertad, democracia, justicia y verdad!”, “Quién se rinde, quién se cansa”, “Evo Morales, eres un fraude”, “Justicia para vivir”. Son estribillos que se escuchan regularmente en las calles y rotondas del país cuando un sector reclamo por algo, también son versos de canciones que ahora son éxitos en las redes sociales y suelen entonarse en las nuevas protesta.

“Puede parecer una frase hecha, pero es la verdad: la inspiración te llega cuando menos lo esperas. Pero para ello debes ayudarla, debes conocer el tema de que cantarás y muchas veces el conocimiento llega cuando compartes con la gente en la calles”, explicó el cantautor potosino Luis Rico, una de las principales figuras de la canción social.

De los ritmos folklóricos y autóctonos nacionales como el huayño, morenada o chovena cruceña al rock -pesado, pop o metal- y rap. La protesta no tiene un género limitado.

No importa a que lado del espectro político se encuentren los manifestantes. Ya sea a favor del gobierno, destacando sus aportes o cuestionando a “la derecha” o en su contra, con alusiones directas a las figura del expresidente Evo Morales, la música se ha convertido en parte esencial del reclamo.

Eso afecta incluso a las composiciones que no fueron concebidas con un tinte político en particular. Aunque en este caso es porque la letra puede aplicarse a cualquier lado de los enfrentamientos, ya sea pidiendo la paz durante el Octubre Negro de 2003 o reclamando por el fraude electoral de 2019.

Es lo que pasó, por ejemplo, con Despertar de Bonanza, tema que fue utilizado en marchas por oficialismo y oposición durante sus casi 20 años de vida.

“No somos parte de ningún grupo político. Somos simples ciudadanos que da la casualidad que también somos músicos y que vimos el país en un momento muy complicado y tratamos de aportar un granito de arena para calmar una situación muy complicada. Pero nuestros deseos no se cumple siempre”, comentó el compositor del grupo Edgar Rojas.

Según recuerda Rojas, la semilla del tema se plantó cuando ellos viajaron a La Paz por tierra al inicio de la denominada Guerra del Gas. Cuando el vehículo llegó a El Alto los recibió la gente enfrentándose a las fuerzas de seguridad, a los ataúdes a lo largo de la carretera, a los llantos y a una población que vestida de blanco pedía paz y respeto para las víctimas.

Con el tiempo el tema fue apropiado por otros sectores, llegando a convertirse en uno de los himnos del movimiento Pitita en 2019. “No lo pretendíamos así, pero fue la gente la que se identificó con Despertar y la hizo suya”, agregó Rojas.

Es que los eventos que sacudieron el país siempre son recordados con las notas. El grupo Ayra de Bolivia compuso La Guerra de La Paz, en memoria del conflicto entre militares y policías que ensangrentó a la sede de Gobierno en febrero de 2003.

Los conflictos de octubre y noviembre de 2019 son también una importante fuente de inspiración. Lo demostró Marraketa Blindada con Fraude electoral, pieza en la que cuestionan el proceder de Morales en las elecciones de ese año.

De la neutralidad al partido

Rico es otro de los compositores que rechaza ser identificado con una línea partidaria. “Nunca me inscribí en ningún partido”, asegura. “Hubo varias siglas que me propusieron que me sumara a ellos, pero me parece algo deshonesto. Yo sigo los principios que nos inculcó Liber Forti: el de vivir libre”.

Eso hizo que, por ejemplo, rechazara cantar en más de una coacción el tema La unión hace la fuerza. “Esa pieza es del partido comunista de Chile y como yo no era parte de ese movimiento, nunca me pareció correcto utilizarla”. Sin embargo la pieza estuvo presente en manifestaciones y acciones durante la época de las dictaduras militares

El partido oficialista la pone de fondo en varias de sus actividades. Esto comenzó durante el gobierno de Morales y continúa ahora. Asimismo los movimientos sociales afines al MAS también la cantan.

Muchos de los temas de protesta nacionales están íntimamente ligados con el sector minero. “No hay que olvidar que durante décadas los trabajadores del subsuelos fueron la columna vertebral del activismo obrero y la lucha por la democracia”, recordó Rico.

El cantautor potosino tiene varias piezas relacionadas con ellos, una de ellas Armas de casa, destaca porque recupera el esfuerzo de las mujeres.

La pieza Justicia para vivir de Chila Jatun recupera, en el videoclip en YouTube, varias imágenes de mineros, mientras que la cantante Palomita voladora le dedicó una canción a Eustaquio Picachuri, el minero que se inmoló en el Palacio Legislativo en 2004.

Otros son más directos al mostrar su inclinación política. Es el caso del músico y productor Vladimir Suárez. El fue responsable de musicalizar uno de los cánticos más conocidos durante los conflictos de 2019: “Quién se cansa? Nadie se cansa”.

En 2021 la agrupación Cambalanes Cambas Catalanes, junto al cantante Fabio Zambrana, difundieron en las redes sociales el tema La Chovena de las Pititas, en la que dicho estribillo tiene un papel principal.

El MAS cuenta en su repertorio con composiciones de talentos internacionales. Tal es el caso de Mama Coca, la canción que se oye sobre el cierre de Seremos millones, una película argentina sobre la vida de Evo Morales.

La letra nace de un poema del expresidente, mientras que León Gieco fue responsable de componer la música, que recurre a varios ritmos, mientras que en el fondo el mismo Evo rapea.