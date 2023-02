Tres empresas privadas nacionales se convirtieron en las primeras que concretaron la venta de sus divisas, fruto de sus exportaciones, a través de cuatro transacciones, por un total de 4,4 millones de dólares con el tipo de cambio diferenciado de 6,95 bolivianos, informó el Banco Central de Bolivia (BCB). Mientras que las autoridades aseguran que las casas de cambio atienden una demanda normal de parte de la ciudadanía.

El contrato entre el BCB y el Banco Unión SA, suscrito el pasado 8 de febrero, permite también a los exportadores privados realizar en una sola entidad financiera todas sus liquidaciones (venta de dólares), sin importar la cuantía; en tanto, la acreditación de sus recursos en sus cuentas se realiza en el mismo día, haciendo que todo el proceso sea mucho más ágil, transparente y eficiente, explicó el instituto emisor.

Otro beneficio al que accedieron las empresas que efectuaron su liquidación de exportaciones en esta jornada es que no incurrirán en ningún costo financiero al momento de movilizar su dinero desde el Banco Unión SA hacia otros bancos, como actualmente pagan, por tratarse de transacciones de alto valor.

“Luego de la socialización efectuada con las diferentes cámaras de exportadores del país, se viene materializando exitosamente la medida lanzada por el BCB a través del Banco Unión SA, diseñada para apuntalar y dar continuidad al ritmo de exportaciones alcanzado en las últimas dos gestiones, que en 2022 registró la cifra récord de 13.653 millones de dólares; y coadyuvar a las políticas de reactivación de la economía, generación de empleo y crecimiento económico del Gobierno central”, puntualizó el BCB.

Encargados de las casas de cambio indicaron que tras la decisión del BCB de buscar los dólares de los exportadores, hay una ligera reducción de venta de esta moneda, mientras que la compra ha aumentado marginalmente. Además, informaron que disminuyó el flujo de la divisa.

En un contexto de descenso de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el BCB anunció el pasado miércoles la compra de divisas al sector exportador con un tipo de cambio de 6,95 bolivianos por dólar, superior al valor que ofrece el sistema financiero. Con la medida, el BCB espera captar al menos unos 1.000 millones de dólares.

De acuerdo con el último reporte del BCB, las reservas internacionales en divisas se encuentran en su nivel más bajo desde 2004, sumando 620 millones de dólares al 24 de enero.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, señaló al respecto que la compra de divisas a un precio mayor dentro de la franja establecida es para apoyar a exportadores y fortalecer las RIN. “Las casas de cambio son entidades reguladas y no es que hubiesen aumentado el precio, deben mantener los márgenes establecidos para compra y venta de dólares”, remarcó.

El director de la ASFI, Reynaldo Yujra, sostuvo que a pesar de las explicaciones del BCB y del Ministerio de Economía, se ha generado una percepción innecesaria y se acudió a comprar dólares que no se necesitan. “El 92% de los depósitos del público están en moneda nacional y no necesitan dólares para protegerse de cualquier eventualidad”, aclaró.

Según la autoridad reguladora, la ASFI hizo una evaluación y no existe ningún comportamiento anormal en las casas de cambio. “Están atendiendo de forma normal la demanda de la ciudadanía. El tipo de cambio que ofrecen no supera la barrera establecida por norma y no hay motivo para que se genere preocupación e incertidumbre. El sistema financiero es sólido y el mercado cambiario no registra comportamiento anormal”, puntualizó Yujra.