Unos 4.600 funcionarios del Banco Fassil están en el limbo y en la incertidumbre por la falta de pago de sus sueldos y finiquitos tras la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Asimismo, temen quedarse sin fuente laboral.

Centenares de trabajadores de la entidad se concentraron este jueves en exteriores de la oficina central de la financiera, en El Prado de La Paz, en la avenida Banzer de la ciudad de Santa Cruz y en una de las agencias centrales de Cochabamba.

En la capital cruceña protestaron porque contaron que recibieron sus memorandos de despidos. Todos exclamaban que quieren trabajar. En La Paz, los trabajadores indicaron que decidieron acudir con normalidad a su fuente de trabajo, pero no pudieron ingresar a las oficinas que están cerradas. Otro grupo llegó hasta el Ministerio de Trabajo para reclamar por sus fuentes laborales.

El representante de los trabajadores en La Paz, Richard Sandro Gonzáles, informó que aún no recibieron ningún memorándum y desconocen si están o no despedidos porque no recibieron ninguna comunicación oficial del interventor. “No podemos marcar tarjeta porque las oficinas están intervenidas, pero el personal se ha dirigido a la oficina central de El Prado y se está llenando todos los días un libro de registro como constancia de que asistimos a la fuente laboral, mientras no haya memorándum de desvinculación seguimos siendo funcionarios de Banco Fassil”, aclaró.

Este libro será notariado para presentar al Ministerio de Trabajo como constancia. En La Paz y El Alto son 800 trabajadores que han quedado sin fuente de empleo. En Cochabamba son al menos unos 500 los trabajadores afectados por la intervención.

De acuerdo con el perfil institucional de Banco Fassil, hasta febrero de este año, en su planilla figuraban 4.659 funcionarios a nivel nacional.