Después de cuatro años de la “mentira del mar de gas”, la producción de gas natural sigue en declive y entre 2014 y 2022 cayó en 22,1 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y la de hidrocarburos líquidos en 28.546 barriles diarios.

En un encuentro reciente con corresponsales de medios internacionales, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sostuvo que un exministro “le hizo creer” al exmandatario Evo Morales que estaba en un “mar de gas”, pero todo se trataba de una “mentira”, según una columna firmada por el corresponsal Javier Aliaga y que se publicó ayer en Página Siete.

“Un exministro de Hidrocarburos le hizo creer a nuestro expresidente (Morales) que estábamos en un mar de gas. ¿O no? ¿O me estoy inventando? Le dijeron: ‘Estás en un mar de gas’ y era una mentira y hoy, obviamente, estamos pagando los platos rotos de no haber explorado en esos años, en esos momentos”, manifestó Montenegro en un encuentro con periodistas de medios extranjeros, con quienes conversó sobre la situación de la economía boliviana.

Un 13 de enero de 2019, el entonces ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció que a partir del “éxito” con el pozo exploratorio Boyuy X2 se descubrió un “mar de gas” debajo de los departamentos Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, donde se encuentran 33 áreas hidrocarburíferas en las que se ubican campos como Margarita, Sábalo, San Alberto, Itabu, Iguazú y otras 43 zonas.

La producción de gas cayó de 61,3 millones de metros cúbicos día (MMmcd), en 2014, a 39,2 MMmcd en diciembre de 2022, segun datos oficiales procesados por la Dirección de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz. La producción de líquidos cayó de 63.086 a 34.540 barriles por día entre 2015 y 2022.

Álvaro Ríos, exministro y analista, al recordar lo sucedido con Boyuy, indicó ayer que está comprobado que a una profundidad de 8.000 metros no se encuentra el “mar de gas”, ya que ahora ni las actuales autoridades volvieron a hacer perforaciones a esas profundidades.

“Fue una salida para tranquilizar a los periodistas y analistas, que cuestionaban que las reservas estaban cayendo; por tanto, anunciar que se había descubierto un mar de gas calmaba a la población porque al final la gente cree lo que dicen sus autoridades. Creo que el Gobierno entendió perfectamente que eso no es como lo dijo Sánchez; por eso YPFB está perforando Itacaray y Astillero, que son pozos que van a estructuras mucho más someras”, manifestó Ríos.

En ese contexto mencionó que la realidad en el país es que entre 2014 y 2015 se pudo llegar a una producción máxima de cerca de 62 MMmcd, y a finales de 2022 esa capacidad de producción se sitúa en 39 MMmcd, y probablemente este año llegue a 36 o 37 MMmcd. “Estamos declinando a un ritmo de 4 a 5% por año. Si proyectamos esto y en Astillero e Itacaray no se descubre nada, la producción seguirá cayendo y, por ejemplo, a finales de 2024 tendremos una producción de 34 MMmcd”, anticipó el experto.

Ante este panorama de caída de producción, la sugerencia de Ríos es que se necesita algún tipo de incentivo para que no se perforen sólo dos pozos al año, como actualmente se hace, sino 20 y la ecuación pueda remunerar lo que se llama el brazo exploratorio, lo que significa que se debe perforar cuatro o cinco pozos, para que se descubra uno.