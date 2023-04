La Cámara Hotelera de Bolivia advierte que el hostigamiento que sufren los hoteles cercanos al Salar de Uyuni, en Potosí, golpea la imagen de Bolivia y arriesga futuras inversiones. Pidió se sancione a los responsables, mientras que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño deploró los hechos y exigió sanciones para los autores.

La pasada semana pobladores iniciaron el bloqueo de vías y llegaron a las instalaciones de hoteles. Exigen a los propietarios que operan en el Salar de Uyuni una regalía anual de hasta 15.000 dólares a cada uno. Sin embargo, el fin de semana el conflicto se superó y ahora la atención es normal en los hoteles, informó el periodista de TvFrontera, Eddy Gonzales.

El presidente de la Cámara Boliviana Hotelera, Luis Ampuero, indicó que los cobros son irregulares y están al margen de la ley, por más que sea “voluntario” porque si no se paga no se deja operar. “Le llaman aporte voluntario, pero es un sofisma porque (ellos señalan) ‘si no me aportas, te clausuro’. Hay un proceso de extorsión e intimidación. Se ha vuelto una práctica recurrente y con cargas más altas a los hoteleros del lugar, de lo contrario se enfrentan a la comunidad, es una forma de extorsión”, remarcó.