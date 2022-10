Advierten que censo en 2024 postergaría políticas públicas hasta después de 2026

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que los primeros datos del censo de población y vivienda, programado para 2024, como el número de habitantes del país saldrían en agosto de 2025 y expertos advierten que su demora afectará la evaluación de las políticas públicas que se implementaron tras el censo de 2012, la aplicación de nuevas estrategias hasta al menos 2026.

De la misma manera, aspectos como la asignación de escaños para la Asamblea Legislativa Plurinacional recién se podrían aplicar desde 2030.

“Con la postergación del censo todos perdemos y el único que gana es el Gobierno. Al no haber censo, no hay información actualizada, no se puede hacer una buena planificación, no hay una buena asignación de recursos. Estamos trabajando con datos de 2012 y tenemos muchos problemas porque (ese censo) tuvo muchos errores”, declaró Melvy Vargas, exdirectora del INE de Santa Cruz.

El pasado 11 de octubre, el INE informó que prevé tener los primeros resultados del censo, como el número de habitantes, en agosto de 2025. Luego comenzará el análisis de otros temas como: fecundidad, mortalidad, pobreza, jóvenes, niños y personas de la tercera edad, entre otros. Para este análisis la entidad nacional se dio otros 16 meses. Es decir que concluirán con la entrega de toda la información obtenida en el censo, en diciembre de 2026.

Vargas añadió que el Gobierno tendrá más años para seguir trabajando con datos de 2012. “Sin reasignación de recursos, continuará con la misma distribución de escaños parlamentarios considerando que 2024 ya es un año preelectoral y podría ser empleado como plataforma electoral”.

Incluso, advirtió que en caso de que no se realice esta encuesta nacional el siguiente año se perderá la “oportunidad” de tener datos actualizados, de saber cuál es la situación y condiciones de vida de la población. “Al postergar el censo para 2024 corremos el riesgo de que no se pueda realizar y eso significaría más años de retraso, y en 2028 estarían saliendo los datos publicados; después de 16 años del anterior censo”, afirmó.

Mamfredo Bravo, coordinador de la Comisión Interinstitucional Pro Censo de Santa Cruz, dijo que con la postergación “sólo gana el Gobierno” porque los compromisos que tienen con el desarrollo de la población boliviana continuarán postergados. “Perdemos todos los bolivianos porque las alcaldías y universidades dependen de los recursos que se distribuyen con base en su población. Ellos van a quedar retrasados por cuatro años más”.

Calificó como “una irresponsabilidad” fijar esta nueva fecha porque se postergan las demandas, en especial para los municipios que están creciendo y no tienen las condiciones para atender a esta población. “Vemos que los médicos están reclamando la falta de ítems, los del sector educativo también. Se postergan las soluciones porque de realizarse el censo en 2024, los resultados saldrán en 2025 y se aplicarán desde 2026”, dijo.

Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, advirtió que se debe hacer un estudio técnico, objetivo, imparcial e idóneo para captar la mayor cantidad de información, condiciones de vida, acceso a salud, educación y vivienda. “Es decir cómo está el nivel de vida de la población desde el último censo hasta la fecha. Lo aconsejable es que sea lo más antes posible porque en el fondo, la importancia de un censo es hacer análisis de los aspectos más importantes de una población que, de retrasarse, demoraríamos más en obtener estos indicadores”.