Clientes del Banco Fassil expresaron su preocupación y malestar porque no pueden retirar sus ahorros, e instalaron una vigilia en predios de la entidad financiera, la noche de este martes en la ciudad de Santa Cruz. La medida se dio tras la detención de los ejecutivos de esa entidad financiera.

“Yo quiero que me devuelvan, por favor, yo soy sola. Yo me he guardado. Ahora estoy enferma y quiero recuperar (mis ahorros), por nada más estamos durmiendo aquí”, manifestó la usuaria Julia Zenteno, quien se instaló esta noche en las instalaciones de la entidad.

La mujer aseguró que es un “sufrimiento” tratar de retirar dinero de dicha entidad financiera. “Cómo vamos a dejar plata y ahora vamos a sufrir así para recoger de mil en mil”, agregó.

Varias personas asistieron con sus colchas y otros objetos para pernoctar en el lugar y poder retirar dinero este miércoles, en cuanto el banco abra sus puertas. Algunos afirman que duermen hace varios días en el sitio para seguir retirando sus ahorros, según reportes de Asuntos Centrales.