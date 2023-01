$!Alcaldías de Potosí, Oruro, Santa Cruz y La Paz tienen la menor ejecución del 2022

Ante esta situación, consideró que aún existen gobiernos municipales que son dependientes de las transferencias del Gobierno central e incluso el Estado suplanta las funciones de las alcaldías. “Esto crea un círculo vicioso que hace que no alcancen la sostenibilidad ideal”.

Otro de los grandes problemas que enfrentan las alcaldías más pequeñas del país es la incapacidad de sostenerse con sus propios ingresos producto del cobro de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos o patentes de funcionamiento. “Además, se debe revisar y evaluar la gestión porque gran parte de la descentralización no fue bien manejada desde lo político. Se fue centralizando las decisiones de endeudamiento y gasto por inversión; y al mismo tiempo se cargó obligaciones a las alcaldías sin que puedan tener programas financieros que puedan cumplir con las mismas”, advirtió.

El analista económico y financiero Jaime Dunn consideró que también se debe analizar el monto que manejan las alcaldías comparado con los presupuestos de los ministerios y el nivel central de Gobierno. “Es notable cómo el presupuesto de los ministerios es mucho más grande que las alcaldías y gobernaciones. La característica de este modelo demuestra el centralismo que actualmente existe”, afirmó.

También dijo que se debe considerar el tipo de ejecución. “Parecen altas y eso es bueno, pero hay que notar la calidad. Desde la Participación Popular se obligaba a que la ejecución de municipios y gobernaciones sea un 80% de inversión y sólo el 20% gasto público. Hoy en día es al revés. Están ejecutando el gasto corriente y lo que interesa al país es la ejecución de la inversión. Ahora, los municipios están priorizando sueldos y salarios, tener una planilla grande y eso explica por qué hay tantos empleados públicos. De esta forma, el presupuesto se ejecuta a nivel municipal con altos niveles pero de gasto corriente”, anotó Dunn.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, dijo que si bien Sucre y Trinidad son las ciudades con mayor ejecución; las capitales de departamento con mayor presupuesto que se encuentran en el eje no superaron el 80%.

“Se supone que la ejecución presupuestaria debe ser la más alta posible porque supondría una mayor desempeño. Lo ideal sería que estos recursos se orienten a una mayor inversión pública. Sin embargo, ya no se puede contemplar como un indicador positivo una mayor ejecución porque pueden haber desempeños bajos, pero con un mayor rendimiento en la inversión”, precisó el economista.

Puede -dijo- que algunos municipios no estén de acuerdo y aseguren que tuvieron ejecuciones superiores a las del Sigep por los datos que ellos manejan. “Debería haber una ley que exija a todas las entidades públicas locales que permitan a cualquier ciudadano acceder a sus cuentas. En Tarija, por ejemplo, refutaron nuestros estudios elaborados con las cifras que pública el Sigep que son información oficial y válida. No es responsabilidad de uno que no presenten información oficial las alcaldías. El tema de fondo es ver en qué se está gastando”, dijo.