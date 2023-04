El 8 de febrero quedaban 2.592 millones de dólares en oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), según el último reporte proporcionado por el Banco Central de Bolivia (BCB). Analistas advierten que en caso de que se apruebe la ley del Oro, que permite la monetización de este metal precioso, “los recursos sólo alcanzarán hasta fin de año”. Proponen, además, otras alternativas para captar más divisas norteamericanas.

“Estimo que no llegamos a finales del año si haber agotado las reservas de oro. Esto tiene que ver con que la ley de compra del oro 175, y que ya está vigente, pero no tuvo los efectos que se esperaban”, declaró el economista y exdirector del BCB, Gabriel Espinoza. La ley 175 fue aprobada en 2011 y el actual proyecto de Fortalecimiento de la Reservas Internacionales que ahora se debate en la Cámara de Diputados copia el mismo texto de la 175 relacionada a la compra de oro que pueda hacer el BCB de la minería aurífera y sólo agrega la posibilidad de vender oro.

“Si la ley 175 que está vigente –agregó Espinoza- no fue tan efectiva para facilitar al BCB la compra del oro, no lo va a hacer ahora si no se modifica el esquema de compra del oro. En realidad, lo que va a suceder es que el BCB va a poder vender libremente el oro de las reservas pero va a comprar muy poco si no establece mecanismos que obliguen a los auríferos a venderle primero al BCB.

Este sábado por la tarde la Cámara de Diputados retomará el tratamiento de la Ley del Oro tras su aprobación en grande y según denuncias de opositores como del ala radical del MAS se pasó por alto el reglamento de debates. Legisladores “evistas” expresaron su deseo de que se corrija este desacierto, mientras desde el bloque arcista amenazaron con un cerco al Legislativo para forzar la aprobación.

Espinoza advierte que hay una “desesperación” del Gobierno por aprobar la ley del Oro por la crisis económica que enfrenta el país. “El BCB no es el único que dejó de publicar cifras. El Ministerio de Economía dejó de mostrar datos no sólo de reservas internacionales, sino de tasa de interés, operaciones de mercado abierto, financiamiento del TGN y eso no da una primera señal sobre el deterioro de los indicadores a todo nivel”, precisó.

Con los últimos datos publicados por el BCB , quedaban 538 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) que según Espinoza –con datos del FMI- ya fueron utilizados en su totalidad “porque ya se utilizó todo el saldo que quedaban de las divisas (372 millones de dólares)”. “Esta desesperación del Gobierno, por aprobar la ley del Oro, tiene que ver con una falta de liquidez en dólares apremiante. Se vienen periodos de pago de deuda externa. A eso hay que sumar que los desembolsos son relativamente pequeños en lo que va de los primeros tres meses: apenas 260 millones de dólares (...) y no están llegando los suficientes dólares a la economía. A eso hay que sumar la preocupación dela gente que la llevó a tratar de proteger su patrimonio. La situación es desesperante y ante esta coyuntura el Gobierno necesita recurrir al oro para seguir solventando las importaciones de hidrocarburos, pago de la deuda externa y demanda del público”, precisó Espinoza.

¿Las alternativas?

El economista Gonzalo Chávez aseguró que en caso de que no se apruebe la ley del Oro va a continuar la escases de dólares y el Gobierno va a tener que tomar otras medidas. “El problema es que no puede ser una sola medida. Esa es la discusión que ponen para presionar a la Asamblea al decirles que deben aprobar esta medida o de lo contrario todo se cae”, apuntó.

Chavez propuso, por ejemplo, llevar adelante otras medidas como liberar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), remunerar las cuentas en dólares para atraer un poco más de esta divisa, liberar las exportaciones de la agroindustria. “Pero si le vas a permitir vender las joyas de la abuela; se tienen que decir que en el pasado gastó más de 11.500 millones de dólares. Entonces, se autoriza la venta del oro pero se debe recortar el gasto público, racionalizar la inversión pública, mejorar los nivele de ingresos. No se puede continuar con un déficit del 7% hace nueve años”, afirmó.

Consideró que el sistema político debería llevar adelante una ley de responsabilidad financiera que establezca techos, penalizaciones e incentivos para que el gasto de inversión sean los adecuados.

Camino constitucional

En caso de que la ley no se aprobara, el abogado constitucionalista, Carlos Borth, informo que por cada venta de oro se tendría que tramitar una ley “porque lo que le interesa al Gobierno es vender”, afirmó.

“Si no se trata ahora (la ley) se queda en archivo y en la próxima legislatura tendrán que actualizar, reponer el proyecto y otra vez comienza su tratamiento. En enero comienza la siguiente legislatura así que tendrían todo el año pero la urgencia del Gobierno es inmediata y no se puede esperar tanto, no tienen plata y deben vender el oro”, afirmó.

Borth consideró que esta norma puede ser aprobada este sábado se es que hubiera un acuerdo entre las dos facciones del MAS. “Sólo así tienen mayoría y no creo que esté toda la oposición”, dijo.