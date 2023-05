Tanto la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) como el Gobierno remarcaron que el Banco Fassil no tenía dinero en bóvedas, pero analistas señalan que fuera de eso la entidad contaba con inversiones temporarias y fondos depositados en otras entidades y el propio Banco Central de Bolivia (BCB), que deben ser aclarados por las autoridades. Los bancos entregan información periódica a la entidad reguladora.

La semana pasada, el director de ASFI, Reynaldo Yujra, y el vocero presidencial, Jorge Richter, indicaron que cuando se intervino al banco en liquidación no se encontró nada en sus bóvedas.

El analista financiero Jaime Dunn opinó que todos los bancos deben mantener una adecuada relación entre recursos líquidos e inversiones temporarias que se puedan rápidamente hacer efectivas.

“Las inversiones temporarias son de corto plazo, es decir que están invertidas, pero que si se necesita efectivo, se pueden vender de forma rápida. Los bancos también tienen cuentas por cobrar y no es usual que no tengan nada de recursos, aunque si la gente retira sus ahorros puede ser un problema y más si no haya apoyo del Banco Central de Bolivia u otras entidades”, puntualizó Dunn.