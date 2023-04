“Hoy en día los mecanismos de protección de los ahorros de la gente han evolucionado en normativa, experiencia y práctica y con tecnología que no se tenían hace 20 años”, precisó.

Analistas afirman que a diferencia del pasado, ahora existen candados para asegurar y devolver los ahorros en caso de que una entidad financiera enfrente problemas. Señalan que la información debe ser clara y oportuna para no generar desconfianza.

Dunn recalcó que en estos casos un aspecto medular que debe acompañar a la solución de cualquier problema con una entidad financiera es la información oportuna.

“Un aspecto que acompaña estos mecanismos y solución en estos periodos críticos y complejos es la información, tiene que existir información periódica porque en estos casos entran en juego las expectativas de la gente. Es importante la información de la entidad que enfrenta el problema como de las autoridades”, subrayó.

Es más, dijo que todo los días a una hora fija debería existir una conferencia para explicar lo que se está haciendo, qué falta, qué se necesita y por dónde pasa la solución . “El problema es que la información se brinda con retraso y en una situación compleja los periodos de silencio no ayudan, genera especulación que no es más que tomar decisiones con información que no es certera”. añadió.

Dunn remarcó que en Bolivia no hay una crisis financiera o bancaria, sólo problemas con balanza de pagos y de orden cambiario, pero para evitar que cualquier inconveniente, debe existir información.