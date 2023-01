La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, emitió la Resolución 1796/22 por la cual limita a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) la inversión de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) en bonos y depósitos a plazo fijo (DPF) de los bancos privados para reducir la exposición al riesgo.

“Con la finalidad de mitigar el riesgo de inversión en DPF de las entidades financieras que presentan mayor riesgo crediticio a tasas superiores, resulta pertinente establecer mayores restricciones en el reglamento de Inversiones del SIP vigente”, detalla la Resolución Administrativa APS/DJ/DP/No1796/2022 emitida el 30 de diciembre por la APS.

La resolución establece que los fondos del SIP se podrán invertir en entidades financieras que cumplan con tres criterios: a) Índice de liquidez igual o mayor al 50% en las dos últimas gestiones; b) un coeficiente de adecuación patrimonial igual o mayor al 11%; y c) cumplimiento de compromisos financieros por parte de las Entidades de Intermediación Financiera en la emisión de bonos las últimas dos gestiones.

A noviembre de 2022 la inversión en valores de deuda bancaria alcanzó al 54% del valor total de fondos del SIP. La inversión en valores del Estado llegó a 30% y la inversión en otros valores no bancarios 7%, según la APS.

El economista Gabriel Espinoza explicó que la mayoría de los bancos cumplen con estas condiciones para invertir, pero la medida va a “dejar de lado” a algunas entidades financieras que no puedan cumplir con estos parámetros.

La norma hace más restrictivas las condiciones para que las AFP y, en pocos meses, la Gestora vayan colocando los recursos en la banca. “Esto hará que los recursos, al estar más restringidos de ser colocados en la banca, tiendan a ir más fácilmente a títulos del Gobierno y del TGN”, anticipó el experto.

Añadió que por lo visto en el Presupuesto General del Estado 2023, es probable que este año el Gobierno sea más agresivo en el financiamiento interno en el que las AFP son la única fuente.

El analista Armando Álvarez opinó que se están colocando “más requisitos” para que las emisiones de valores de los bancos puedan ser adquiridas por las AFP o la Gestora. “Antes, el único criterio que se exigía era la calificación de riesgo, pero (la resolución) no tiene mucha lógica porque en esa calificación ya estaban esos criterios”, añadió.

Incluso, consideró que con esta resolución la APS estaría actuando como un comité de inversiones de las AFP o de la Gestora. “El Comité de Inversiones es el que evalúa los riesgos e identifica a qué emisor se le puede adquirir valores y a cuál no. No sólo la calificación de riesgo, porque también evalúan otros factores más. Que el regulador ponga esas variables no es su función. Es tarea del comité”, puntualizó.

Sin embargo, el economista Álvarez consideró que son muy pocos los bancos que no podrán cumplir con esos criterios.

Para el analista financiero Jaime Dunn, esta nueva disposición no afectará en gran medida las inversiones de las AFP en bonos o DPF de bancos. “Van a seguir realizando inversiones en el sistema financiero y eso es fundamental para que estas entidades puedan otorgar créditos”, subrayó el especialista.

Aclaró que con la resolución de la APS no cualquier banco podrá acceder a los recursos de las AFP o Gestora.“Están colocando como requisito la liquidez y otros requisitos que las entidades financieras van a a tener que cumplir”, manifestó el experto.