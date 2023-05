Ante reclamos y sospechas de hechos irregulares, Arce recordó que en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se instruyó una investigación para verificar qué es lo que estaba pasando en el Banco Fassil.

“Ahí empezaron las fiscalizaciones y las observaciones y bueno ustedes ya saben lo que ocurrió en noviembre de 2019, donde este trabajo que se estaba haciendo quedó ahí (estancando)”, afirmó.

El mandatario también mencionó que “había solicitudes de capitalización que estaba haciendo Fassil en ese momento”, pero se le negó ese pedido porque no cumplía con los requisitos, uno de ellos demostrar la procedencia de sus recursos.

“Cuando yo estuve de ministro y estuvimos viendo ASFI, no se produjo esa capitalización, que misteriosamente en el gobierno de facto si se lo hizo, si se lo hizo”, remarcó.

Arce desafió a los periodistas presentes investigar cómo se dio curso a esa capitalización en el gobierno de Añez, cuando la entidad financiera no cumplía con los requisitos.

La autoridad señaló que se instruyó una investigación profunda a este caso y con el tiempo se han ido conociendo más detalles.

“Si ustedes hablan con el empresariado, eso me pasó cuando yo estaba en campaña (electoral), mucha gente del empresariado, de todo tamaño, ya me hablaba cosas del Banco Fassil, o sea que no era un tema que salía de nosotros, no, no, eso ya estaba hace tiempo, no sé qué estarían haciendo pues no, había mucho ruido, cuando llegamos al gobierno, yo preguntaba y me decía la ASFI que estaba haciendo fiscalizaciones”, informó.

Indicó que la ASFI hizo varias fiscalizaciones al Banco Fassil, pero la entidad financiera, a través de sus abogados, interponían recursos judiciales con los cuales frenaban las medidas a aplicarse, y frente a eso, nada se podía hacer hasta que se resuelvan en estrados judiciales.

Arce dijo que todo eso pasó hasta que el Banco Fassil empezó a tener problemas de liquidez y la inhabilitación temporal de sus servicios de tarjetas de débito, crédito y prepagadas, situación que dio curso a la intervención de la ASFI en está gestión.

El Banco Fassil fue intervenido en abril de este año y cuatro altos ejecutivos de esa entidad fueron procesados y encarcelados por delitos financieros, debido a que se dio curso a créditos de casi 10 millones de bolivianos a una joven de 18 años.

Luego la Fiscalía activó un segundo proceso por legitimación de ganancias ilícitas, donde se investiga presuntos desvíos millonarios del Banco Fassil a través de empresas.