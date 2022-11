Arce dijo que Bolivia es ejemplo; expertos señalan que el informe fue poco honesto

En su informe de dos años de gestión, el presidente Luis Arce señaló que Bolivia es un ejemplo en la región y que su política económica es motivo de admiración y estudio por parte de la comunidad internacional. Expertos, por su parte, señalan que la exposición del mandatario fue poco honesta y estuvo llena de medias verdades e interpretaciones antojadizas.

“Bolivia, a pesar del contexto internacional adverso y gracias al modelo económico social comunitario productivo, muestra un crecimiento económico importante y sostenido porque se ha puesto énfasis en el sector productivo y porque se retomó el rol de dinamización de la demanda interna, propiciando la estabilidad económica que gozamos ahora y que es motivo de admiración y estudio por la comunidad internacional”, sostuvo el jefe de Estado.

El primer mandatario destacó en su discurso, de dos horas y media, indicadores favorables como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre del año, el cual asciende al 4,1%, la inflación acumulada hasta septiembre de 1,76% o el alto nivel de exportaciones de 10.600 millones de dólares alcanzadas hasta el noveno mes del año.

El jefe de Estado además explicó que la deuda externa boliviana a junio de 2022 alcanzó un 28,9% en relación al PIB, representando una disminución de 2,3 puntos porcentuales respecto al dato observado en 2021 que fue de 31,2% del PIB.

Sin embargo, evitó hablar de la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) por debajo de los 4.000 millones de dólares, el alto costo de la subvención de los hidrocarburos o el elevado déficit fiscal.

El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza señaló que el Presidente hizo una presentación “antojadiza” y poco honesta, omitiendo o distorsionando datos.

“Hemos visto una presentación de cifras antojadiza, poco honesta, en el sentido que se utiliza o se presenta la información de forma poco adecuada o en muchos casos distorsionada”.

Espinoza señaló, por ejemplo, el tema del endeudamiento. “Sobre el endeudamiento externo, el Presidente mostraba que ha caído en términos respecto al PIB, pero que tiene que ver con un cambio en la metodología estadística del BCB, quitando del endeudamiento externo las obligaciones que se tienen con el FMI. Esto, si bien estadísticamente está permitido, contablemente no es correcto. Si se quitan esos aproximadamente 550 millones de dólares, pues efectivamente tenemos la cifra que presento el presidente, pero no tiene que ver con una caída en el endeudamiento externo sino más bien con que estamos dejando de contabilizar toda la deuda”, explicó.

Por su parte, el analista financiero Jaime Dunn indicó que tampoco se tomó en cuenta en el informe el endeudamiento interno, mismo que suma cerca de 22.000 millones de dólares, elevando el endeudamiento del Estado al 80% del PIB.

“El Presidente ha ignorado totalmente la deuda interna que, sumada a la externa, alcanza cerca del 80% del PIB. La deuda del Tesoro General de la Nación (TGN) al BCB, 14.000 millones de dólares, la deuda de las empresas estatales, más de 5.500 millones de dólares, la deuda de los fondos (FNDR, Finpro, entre otros). Estamos hablando de una deuda interna de cerca de 22.000 millones de dólares que el presidente no ha mencionado”.

Esta posición es compartida por el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, que estima que la deuda total del país supera el 65% del PIB.

“Si bien se habló de que nuestra deuda externa está dentro de los márgenes recomendados internacionalmente, no se indicó que la deuda interna subió, sobre todo para solventar la operatividad e inversión de empresas públicas estatales, pero la deuda pública total del país supera tranquilamente el 65% de nuestro PIB”, agregó.

Respecto a la inflación, los expertos señalaron que el dato dado por Arce, en primer lugar, está retrasado, ya que se cuenta con el acumulado a octubre, el cual se situó en 2,52% y en segundo lugar, no se habló del costo de mantenerlo bajo.

“Sobre la inflación, se dice que tenemos una inflación baja, pero lo que no dijo el Presidente es que se mantiene baja por los millones de dólares que estamos gastando en subsidios y subvenciones, que es gracias al contrabando y el control de precios. No tenemos una inflación baja gratis, el gobierno se está comprando esa inflación baja, eso no lo dice el presidente”, explicó Dunn.