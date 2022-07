Arce no ve necesario tocar el tipo de cambio, “a no ser” que el ministro de Economía diga otra cosa

Al hacer este sábado una evaluación de la situación económica del país debido a la crisis internacional y los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Luis Arce Catacora dijo que no ve necesario que se modifique el tipo de cambio, a no ser que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, diga otra cosa.

“No ha sido ni va a ser necesario, desde mi punto de vista, modificar el tipo de cambio, a no ser que nuestro ministro de Economía nos pueda decir si hay algún elemento ahí, pero yo, particularmente, no veo necesario el modificar el tipo de cambio. No estamos en una situación preocupante o peligrosa”, afirmó durante una entrevista en radio San Gabriel.

Según su evaluación, a diferencia de otros países, Bolivia enfrenta con éxito los efectos del conflicto bélico y de la presión inflacionaria internacional, habiendo alcanzado incluso un superávit en la balanza comercial por la buena reacción de las exportaciones, especialmente de productos manufacturados.

A principios de mes, ante la situación económica que se vive en Argentina, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, había asegurado que el tipo de cambio se mantendría y que se encararon acciones para contener y mitigar los efectos del contrabando en la región del sur boliviano.

“Nosotros estamos manteniendo el tipo de cambio de manera tal que se garantiza dentro la economía la estabilidad”, afirmó entonces la autoridad.

En la última década el tipo de cambio se mantiene invariable en Bolivia, en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta por cada dólar.