Arranca la Gestora: las siete claves del paso de las jubilaciones al Estado

Inicio La Gestora Pública es una empresa estatal que fue creada el 14 de enero de 2015 en el marco de la Ley 065 de diciembre de 2010. Desde 2018, la entidad se hace cargo del pago de la Renta Dignidad, que antes estaba a cargo de aseguradoras privadas.

Trabajo Hasta la fecha, la Gestora opera y administra el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) que corresponde al pago de la Renta Dignidad que beneficia a 1.108.508 asegurados, en el marco del Régimen No Contributivo, de la Ley de Pensiones 065 de 2010.

Observaciones El analista Alberto Bonadona explicó que “mucha gente” no cree en ninguna empresa estatal. “Otras personas dan el beneficio de la duda y en este caso, por las exigencias de la gente esperamos que cumplan con sus expectativas”, afirmó el especialista.

Evaluación Para el experto, las AFP no cumplieron una labor óptima en el país. “No compitieron entre ellas, se quedaron en sus posiciones, no impulsaron inversiones en el exterior. Cuando las AFP españolas llegaron a Bolivia no tenían idea alguna del manejo que debían hacer”. Bonadona dijo que la Gestora podrá contar con personas que ya trabajaron en las AFP.