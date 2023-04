Todos creyeron en él, sin pensarlo, sin reparos. No se ganaba a los inversores sólo con promesas, sino con su carisma. No se presentaba como un empresario arrogante que se sabe ganador, ni ostentaba lujos para demostrar lo que podía o más bien decía hacer.

Al contrario, en los primeros contactos con sus posibles inversores se mostraba amable, sencillo, empático... cariñoso; una personalidad que no necesariamente generaba seguridad, pero sí confianza. La muestra de lujos y experticia financiera las reservaba para los amigos y personas influyentes, a los que frecuentaba en clubes y fiestas, quienes con o sin quererlo se convertían en sus mejores captadores.

Así era Arturo Paul Ledezma Barros, representante de Bolivian Financial Investment SA (Bofinvest). Desde 2005 hasta 2021, por medio de esta empresa llena de irregularidades, ofrecía realizar y administrar inversiones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos para usuarios individuales e institucionales de Bolivia, operaciones que hasta hoy nadie sabe si las hizo.

Para mostrar que la empresa funcionaba, por años cumplió con el pago de intereses. En algunos casos hizo depósitos y en otros el dinero sólo creció en el papel. En 2020, en medio de la crisis por la pandemia, Ledezma dejó de reportar a sus inversionistas y se fue del país dejando a más de 280 personas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz estafadas por al menos 32 millones de dólares.

Un imperio de la nada

“Mi hija tuvo suerte de casarse con el Tutito. Cuando se fue a Santa Cruz nadie quería hablarle porque era paceño, morenito; pero en tres meses hizo un imperio, ahora la gente lo busca”, ése fue el relato que los suegros de Ledezma dieron a una amiga de la familia y que también se convirtió en víctima de Bofinvest.

Ledezma Barros o Tuto, como le decían sus familiares y amigos, nació en La Paz, en septiembre de 1975. Este año cumplirá 48 años de edad y en su carnet de identidad aún figura como estudiante. Hasta antes de salir del país vivió por muchos años en Santa Cruz, junto a su esposa Claudia Ugarte Martínez, también socia de Bofinvest.

“Los conocí jugando tenis, invertí con él por unos siete años. En el condominio donde vivía tenía un grupo de amigos para practicar este deporte y ahí lo invitaba a Tuto dos veces por semana”, señala Martín A.

Ledezma también jugaba golf y solía tener una computadora portátil en la que mostraba tablas y algoritmos para realizar sus inversiones, o por lo menos eso decía. Su esposa trabajaba en horarios de oficina, él se dedicaba a las inversiones un par de horas y luego se iba con sus hijos a la piscina o al gimnasio.

En aquel entonces Martín trabajaba en una empresa constructora y Ledezma le propuso ser su arquitecto para construir un edificio en Equipetrol, Santa Cruz. Así, Martín no sólo se convirtió en su inversor, sino también en su arquitecto.

Conforme el proyecto avanzaba Martín se dio cuenta de que había demoras y consultó por las obligaciones con el banco. “Me dijo que era inversión propia. El edificio está valorado en casi dos millones de dólares y él lo afrontó sin bancos. Aún así no desconfié, pensé que realmente le estaba yendo muy bien”.

Su desconfianza apareció cuando además del edificio, poco antes de la pandemia, Ledezma empezó a adquirir más bienes. En un solo año logró comprar dos autos último modelo, un Ford y un Mercedes.

“Ahí dudé. Me puse a pensar que por mi inversión me daba pocos intereses, pero él podía comprar autos de 100 mil dólares. Le pedí parte de mi dinero, empezó a darme largas, llegó la pandemia y todo se perdió”.

Con embajadas, bancos y otros

A medida que hacía dinero, Ledezma empezó a ascender socialmente, aumentó sus actividades en clubes y empezó a rozarse con gente que no sólo tenía contactos, sino mucho dinero. La creación de Bofinvest le había abierto las puertas.

“Yo no logré conocerlo en persona. Todo fue por teléfono. No podría describirlo, pero sí se notaba que era alguien muy educado y amable, sabía muy bien manejar sus palabras. En mi caso llegué por recomendación de unas amigas que trabajaban en la Embajada Americana”, señala Patricia C., otra de las afectadas.

No sólo tenía inversores en embajadas, sino en bancos y círculos empresariales que frecuentaba. “Hay afectados en el liquidado Banco Do Brasil, el venía en persona”, relata Kathia, víctima.

También tenía influencias en el sector público y las usó para conseguir todos los permisos necesarios para la construcción de su edificio en Equipetrol.

Kathia asegura que las 280 víctimas contabilizadas hasta el momento son sólo aquellas personas que contaban con un contrato firmado. Y es que desde 2019, en muchos casos, como el de ella, los nuevos inversionistas no lograron obtener el documento. “Si encontráramos a esas víctimas debemos ser más”.

“Ése es otro de los puntos por el que queremos que se conozca este caso. Después de estafarnos y que huyó del país, este señor siguió intentando captar más víctimas y no sabemos si cayeron o no”, sostiene el afectado Sergio M.