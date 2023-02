La Autoridad del Sistema Financiero (Asfi) advirtió este domingo con iniciar procesos penales contra quienes difundan información “falsa” respecto a la situación del dólar en el sistema financiero, alentando por ejemplo el cambio de bolivianos a esa moneda con rumores como que ya no se encuentra disponible en cajeros automáticos.

Lo hizo luego de reconocer que hay una “demanda especulativa” de esta moneda extranjera y tras recomendar que los bancos, antes de entregar estos billetes, pregunten cuál es la actividad a que se dedica el ciudadano.

“Quiero recordar a la población que está vigente el art 491 de la Ley de Servicios Financiero que refiere a los delitos financieros. Parte de los delitos financieros es que existan personas que difundan o estén induciendo a difundir información falsa que afecte a la estabilidad del sistema financiero o de una entidad en particular”, señaló Reynado Yujra, director ejecutivo de la Asfi a los medios estatales.

“Nosotros –agregó - estamos facultados legalmente para iniciar un proceso penal contra quienes estén ocasionando este tipo de efectos sobre el sistema financiero. Estamos haciendo un monitoreo permanente para identificar a alguna persona que esté ocasionando este tipo de sobresaltos porque son unos irresponsables”. Recordó que la pena por este delito es la privación de libertad de 5 a 10 años.

Yujra dijo que la economía está sostenida en bolivianos y, para comprobarlo, expuso cuatro indicadores: Primero, se rebasó los 224 mil millones de bolivianos en depósitos con una tasa de crecimiento del 6,1%. Segundo, se colocaron créditos por 214 mil millones de bolivianos con una tasa del 7,7%. “Sólo estas cifras muestran que el sistema financiero continuó la senda del crecimiento y reactivación de la economía boliviana”, dijo.

Tercero, informó que el 49% de los depósitos están a plazo fijo y eso significa que la población tiene la capacidad de ahorro y que puede satisfacer su gasto con los ingresos de su empleo y negocio.

Como cuarto punto mencionó: “estos DPF en un 92% están pactados en plazos mayores a un año, eso refleja confianza en el sistema financiero”.

Hizo las declaraciones argumentando que en pasados días comenzaron a divulgarse con más intensidad “una serie de mensajes tratando de generar duda y desconfianza”.

“Como autoridad del sistema financiero puedo aseverar con contundencia que el sistema financiero es solvente, estable, goza de fortaleza. Nosotros esperamos que este tipo de eventos se suceden de forma temporal, lamentablemente hay malos bolivianos que en lugar de apoyar al país (...) se atreven a generar especulaciones infundadas”, afirmó.

Por ejemplo, dijo que fueron parte de esas especulaciones los anuncios de que las entidades financieras estuvieran restringiendo la venta de dólares por una instrucción de la propia Asfi. “Hace poco sacamos un comunicado en el que se indica que nosotros, como autoridad regulatoria, no hemos sacado ninguna instrucción para que se limite o restrinja la venta de dólares en las entidades financieras”, dijo.

Según Yujra, en esta coyuntura algunas personas buscan hacer negocio con la compra y venta de dólares. “Van a una entidad y quiere comprar (dólares) sin tener necesidad. Evidentemente las entidades deben aplicar la debida diligencia, preguntar cuál es su actividad, a qué se dedica para que demande dólares, etc. En esa línea (los bancos) van a tener la precaución de (saber) a quien vender y a quien no. Esto es parte de las prácticas internacionales para evitar cualquier situación que genere financiamiento para actividades ilícitas”.

Según el funcionario, el sistema financiero opera “básicamente” con bolivianos y un pequeño margen de dólares para determinadas operaciones que son de exportación e importación. “El 2010 ocurrió algo similar, este grupo de personas que se hacen llamar analistas generaron dudas sobre los mismos temas: de que la economía tendría algún inconveniente que había que sacar su dinero. Muchas personas guiadas por esa incertidumbre fueron a retirar sus depósitos, algunos cambiaron en dólares e incurrieron en pérdidas económicas (porque) perdieron sus intereses. Otros, incluso, se hicieron asaltar”, recordó.

¿Hay déficit de dólares?

“Nosotros (la Asfi) advertimos una innecesaria demanda especulativa (de dólares). Por ejemplo, si me doy cuenta que la gente está requiriendo dólares me puedo animar a comprar. Ir a un banco (...) tratar de invertir en dólares para vender y comprar. Estas operaciones son especulativas y no tienen un respaldo”, explicó Yujra.

Dijo que se requieren dólares entre importadores y exportaciones y que en ese campo hay una “regularidad” en las variables y no un elemento que pudiera haber ocasionando un incremento sustancial de la demanda de la divisa extranjera. “Este proceso de incertidumbre infundada ocasionó una demanda potencial que no es usual; por eso las entidades están, de pronto, con ciertas limitaciones de atender de forma regular”.

Comparó la situación con las largas filas de vehículos que se forman cuando salen falsas informaciones sobre supuesta escasez de gasolina. “Eso es lo que llamamos en economía la autoprofecía cumplida. Uno dice que habrá escasez, provoca que la gente se ponga nerviosa, demande y haya efectivamente esta escasez; pero no hay un fundamento técnico, adecuado ni circunstancias objetivas que justifiquen esta demanda”.