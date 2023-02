Declaración. “Nosotros (la ASFI) advertimos una innecesaria demanda especulativa (de dólares). Por ejemplo, si me doy cuenta que la gente está requiriendo dólares me puedo animar a comprar. Ir a un banco (...) tratar de invertir en dólares para vender y comprar. Estas operaciones son especulativas y no tienen un respaldo”, explicó Reynaldo Yujra.