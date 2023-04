“Las entidades de intermediación financiera cuentan con indicadores sólidos de desempeño que garantizan su salud, fortaleza y estabilidad a largo plazo, que les permite dar confianza y tranquilidad a la población en general”, indica la entidad.

El comunicado se emite luego de que surgiera preocupación de algunos clientes por la situación del Banco Fassil y las dificultades para realizar retiros. Ante ello, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sostuvo, ayer, que no existe motivo alguno para que se retiren los ahorros.

El director de ASFI, Reynaldo Yujra, dijo que no hay motivo para ello. “Por supuesto que no, por supuesto que no, es absurdo”, respondió la autoridad, ante la consulta de si los depositantes de esa entidad financiera deberían o no retirar sus ahorros.