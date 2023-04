“En términos de volumen, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, el microcrédito aumentó en $us 589 millones, seguido del crédito hipotecario con un aumento de $us 504 millones y el crédito empresarial con un aumento de $us 489 millones”, señala el informe.

Según la asociación bancaria, hasta el 31 de marzo de 2023, el sistema bancario registró crecimiento en su cartera de créditos, llegando a $us 28.593 millones, con un aumento de 7,6% ($us 2.012 millones) en los últimos 12 meses.

Dentro de la cartera hipotecaria, el aumento en los créditos de vivienda de interés social fue mayor, representando el 66% del total, “lo que demuestra que el sector continúa apoyando a las familias en el acceso a créditos de vivienda bajo condiciones de tasa de interés fija (entre 5,5% y 6,5%) a largo plazo”, resalta la asociación y afirma que hasta febrero de esta gestión 98.499 familias se beneficiaron de estos préstamos.

El crecimiento de la cartera de créditos al primer trimestre del año estuvo concentrado en los sectores regulados (productivos y vivienda de interés social). En ese contexto, la cartera destinada a los sectores productivos registró un crecimiento interanual de 9,5% y la cartera de vivienda de interés social de 8,0%, cita la nota de prensa.

Por otra parte, según el informe, a marzo de 2023, la cartera vigente reprogramada alcanzó a $us 4.917 millones, anotando una caída de 11,1% en relación a marzo de 2022. En cuanto a la cartera en mora, alcanzó a $us 715 millones y el índice de morosidad fue 2,5%, con una tendencia al alza que se observa desde principios de año.

Depósitos suben a un ritmo menor

Asoban señaló que las captaciones del público a marzo de 2023 alcanzaron a $us 29.156 millones, registrando un crecimiento de 0,9% en los últimos 12 meses, por un monto equivalente a $us 269 millones. Sin embargo, en relación a diciembre de 2022, los depósitos cayeron $us 1.307 millones, de los cuales el 92% correspondió a moneda nacional. La mayor salida se registró en depósitos de cajas de ahorro, cuyos saldos retrocedieron en $us 921 millones.

“La situación de los depósitos en Bolivia se ha visto afectada en los primeros tres meses de 2023, registrando una inusitada salida de depósitos denominados en moneda extranjera y nacional, lo que ha generado una contracción en la brecha de depósitos a cartera, situándose en $us 562 millones, el menor nivel observado en al menos la última década”, enfatiza el análisis de Asoban.

Desde la asociación de la banca privada, “se espera que en perspectiva, en la medida en que las expectativas de la población se estabilicen, al menos una parte de los depósitos retorne al sistema financiero, ampliando nuevamente la brecha de saldos entre depósitos y cartera de créditos, elemento esencial para el crecimiento del sector”.

Solidez del sistema

Asoban señaló que la solvencia del sistema bancario se mantiene, con un Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) por encima del umbral establecido. A febrero de 2023, se situó en 11,9% en el caso de los Bancos Múltiples y 11,4% en el caso de los Bancos Pyme.

“A su vez, la capitalización de las utilidades del sistema permite que el patrimonio continúe en aumento, alcanzando a $us 2.861 millones a marzo de 2023, lo que permitirá que el crédito continúe aumentando. Sin embargo, la rentabilidad del sistema ha experimentado una disminución en los primeros 3 meses del año, pasando de 9,4% en diciembre de 2022 a 6,3% en marzo 2023”, indica la entidad gremial.