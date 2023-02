El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, informó que a diciembre la Tasa de Interés de Referencia (TRe), en moneda nacional, alcanzó a 3,02%, denotando un leve aumento en el año. Aseguró que esta variable, como el resto de tasas de interés, disminuirá en la medida que aumente la liquidez a nivel macroeconómico en el país.

La TRe en moneda nacional refleja el costo promedio de los depósitos y se calcula mensualmente como el cociente entre los intereses pagados por todos los depósitos entre el saldo de dichos depósitos. “En un contexto como el expuesto, el aumento de la TRE-MN refleja el esfuerzo de las entidades bancarias por captar mayores depósitos y así continuar aportando al crecimiento de la cartera de créditos”, puntualizó en respuesta a un cuestionario enviado por Página Siete.

Explicó que la TRe en moneda nacional se aplica a los créditos que no se consideran regulados (consumo y vivienda que no es de interés social), aunque las entidades bancarias otorgan períodos, al inicio del crédito, en los que no se aplica esta tasa.

“Por ello, si bien el 36% de la cartera de créditos corresponde a sectores no regulados, una parte de esa cartera no es alcanzada por la TRe-MN. Además, el 64% del total de la cartera se encuentra en los sectores regulados (productivo y vivienda de interés social) y su tasa de interés es fija por todo el periodo del crédito”, puntualizó Villalobos.

¿El alza de la TRe repercute en un alza de las cuotas que deben pagar las personas que tienen un crédito no regulado, es decir de consumo, crédito vehicular o de vivienda no regulado? Al respecto, Villalobos señaló que el acompañamiento entre las tasas de interés pasivas y activas permite que un aumento en el costo de captación de los depósitos (que en último término es el interés pagado por los bancos a los ahorristas), se refleje en un aumento del precio del crédito, que son los intereses pagados por los prestatarios que a su vez realizan una actividad por la que reciben un retorno (ingresos).

“En consecuencia, esta situación refleja lo que está sucediendo en el mercado. En la medida que se incremente la liquidez a nivel macroeconómico se espera que las tasas de interés bajen y consecuentemente, la TRe en moneda nacional”, dijo el secretario ejecutivo de Asoban.