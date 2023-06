“Me van a demandar y vamos a hacer juicio; y ese juicio puede tomar... yo me voy a encargar de que dure cinco años, voy a chicanear con todo. En ese tiempo se va a determinar que se les pague. Y no es amenaza, nada”, señala la voz que supuestamente pertenece a Araoz.

En otra parte del audio, la voz revela que por el momento no se cuenta con el dinero para pagar las liquidaciones. “No tenemos esa plata, no hay, no es culpa de ustedes, menos mía. Entonces, lo que les hemos ofrecido a los señores es un plan de pagos”, dice.

“Vamos a iniciar la acción y nos veremos en cinco años; van a ganar, téngalo por seguro; el trabajador gana los juicios (laborales), pero en cinco años. Seguramente habrá un depósito judicial, para que de ahí les paguen. No les voy a pagar yo, porque ya no me van a ver nunca más”, agrega.

La voz del audio se compromete a que se realizará el “esfuerzo mayor” para que el pago de los beneficios sea lo “más racional posible” y estima que podría ser en dos o tres meses.

No obstante, ese registro sonoro enojó a los trabajadores de Fassil en La Paz, quienes decidieron romper el diálogo con el interventor.

“El diálogo se ha roto totalmente por los audios que él ha emitido, que han salido a la luz pública, donde indica que él se va a valer de la chicanería para pagarnos hasta en cinco años, que no nos está desvinculando y que nosotros vamos a mantenernos así en procesos judiciales hasta que le dé la gana”, afirmó la representante de los trabajadores en La Paz, Viznney Conde, citada por Erbol.

Los $us 32 millones

En un audio, el interventor de Fassil reveló que se necesitan al menos $us 32 millones para honrar los sueldos y beneficios sociales a los más de 4.500 trabajadores. De los cuales, cerca de 900 siguen activos y que el proceso de pago debía iniciar el 19 de junio, pero que no será posible porque no hay dinero.

“Todo el proceso debería comenzar el 19 de junio y el lunes yo me iba a reunir con todos ustedes y decirles: señores a partir del día de mañana ya no son oficialmente funcionarios de Fassil. Pasa del día lunes pasen a su liquidación. Pero hay un tema que es importante y que deben saber: No les voy a pagar el 20 de junio, porque no podemos. Tenemos una primera liquidación sujeta todavía a algunos ajustes que dice que necesitamos alrededor de $us 32 millones para pagar a todo el personal de Fassil, son 4.500 (trabajadores)”, continúa.

“¿Y por qué no va a ser posible el lunes? Lamentablemente, le voy a echar la culpa a algunos funcionarios de Fassil, porque no terminaron su trabajo de contabilidad”, justifica.