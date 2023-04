Los cooperativistas auríferos rechazaron los mayores controles que se ejercerán en la venta de combustibles tras la puesta en marcha de un plan mientras que analistas aseguran que con represión no se resolverá la salida ilegal de combustibles porque el problema radica en la gran diferencia de precios entre países vecinos y el mercado interno donde hay subvención.

El analista del sector Hugo del Granado opinó que varias de las medidas que se incorporan en el decreto no son nuevas, por ejemplo la venta de gasolina o diésel en bidones está prohibida hace varios años y el Ejercito se encuentran involucrado en las tareas de seguimiento e incautación del combustible que se saca de contrabando.

“Todas las medidas para prohibir la salida ilegal de carburantes ya se han experimentado y no han dado resultado. No es posible combatir el mercado negro de carburantes si el problema económico persiste. Todo lo que sucede es por la diferencia de precios entre Bolivia y los países vecinos. El contrabando no se va evitar en la medida que los precios internos sean más bajos que en países vecinos”, precisó del Granado.

Según el experto, se necesitan medidas de índole económico y que tiendan a nivelar los precios con los que rigen en el exterior y por eo el Gobierno debe pensar en mecanismos que permitan bajar la subvención. “¿Cómo se puede hacer eso?. Elevando paulatinamente precios con un programa bien diseñado, con una fuerte campaña de conciencia a la población y con compensaciones ene efectivo a quienes necesita de subsidio”, remarcó.

Del Granado observó que el Gobierno está años en el poder y tuvo el tiempo suficiente para idear un plan, pero no lo hace por no poner en cuestionamiento su modelo económico implementado desde 2006. “El problema no se soluciona con represión, con militares, el Gobierno debe ver que sólo si se van igualando los precios es la única manera en que se puede evitar la fuga de divisas y salida de carburantes al exterior.