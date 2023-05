“En las provincias cruceñas, la situación está peor. En todas las provincias no hay combustibles, tienen que esperar tres días para que lleguen los camiones cisternas y esto nos perjudica, porque los camiones tienen que esperar horas para cargar combustible en los surtidores”, lamentó.

“Nosotros ya hemos acordado apoyarlos, porque son ellos quienes nos dan de trabajar. Además, por esta limitación de combustible nos estamos viendo afectados los transportistas, porque ya no hay abastecimiento de diésel”, señaló.

Yujra pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que no falte a la verdad, al decir que el “combustible está garantizado”.

“Quiero pedirles a las autoridades de la ANH que digan la verdad, porque ellos señalan que el abastecimiento es normal, pero están mintiendo, porque no hay combustible y ellos deben decirle la verdad sobre el desabastecimiento que vive el pueblo cruceño y boliviano”, agregó.

Por su parte, el dirigente de los productores del norte de Santa Cruz, Eliazar Arellano, informó que la venta de combustible es restringida a solo 120 litros por productor, cantidad que, consideró, no es suficiente, porque los agricultores necesitan entre 600 y 800 litros por día.

“El abastecimiento es irregular. Nos están dando hasta 120 litros en los surtidores. Está escaseando y no podrán abastecernos porque ya va comenzar la zafra. No quieren ceder más (cupos). Por día, ocupamos entre 600 y 800 litros. Con 120 litros no hacemos nada, en el Gobierno son tercos”, sostuvo el productor.