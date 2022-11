BoA recibe el peor puntaje en ranking internacional

Skytrax, un sitio de revisión y clasificación de aerolíneas de todo el mundo, dio la peor calificación a Boliviana de Aviación (BoA). Advirtieron que los equipos “están viejos”, “tiene asientos incómodos” y otros problemas. El Gobierno la colocó como la segunda firma de la que espera obtener mayores ingresos.

Skytrax, con sede en el Reino Unido, realizó más de 14 millones de encuestas a clientes en más de 100 países entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 para conocer y evaluar a las aerolíneas del mundo. “Los productos de cabina de BoA están viejos, cansados y no cumplen con las expectativas de los clientes. La Clase de Negocios (Business Class) de larga distancia es pobre, con asientos incómodos y carece de comodidades y productos modernos. No se ofrece entretenimiento personal a bordo y no vale la pena usar la aplicación”, detalla la evaluación publicada en su portal.

Advierten que el personal de cabina “es amable y hospitalario”, “pero no puede compensar el producto débil. Los estándares del aeropuerto en Santa Cruz son deficientes y el salón de negocios es inaceptable”.

En el PGE 2023, BoA es la segunda firma estatal con la que se prevé contar con mayores ingresos con Bs 2.713 millones, esta cifra es superior en un 54%. Esperan más venta de pasajes a vuelos internacionales, nacionales, carga y otros.