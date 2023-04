La revista de economía Bloomberg reveló que Bolivia se gastó 480 MM de dólares de los derechos especiales de giro (DEG), cheques que asigna el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cada país. Por ello deberá pagar por intereses este año 7 MM y desde 2024, 10 MM de dólares, alertó el exministro de Planificación Ramiro Cavero.

A ello se suma que el BCB no actualiza datos de las RIN (reservas internacionales netas) desde hace dos meses.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el diputado de CC José Luis Pórcel advirtieron que de esta manera Bolivia sólo se queda con sus reservas de oro.

El expresidente Quiroga difundió así ayer el informe que divulgó la revista internacional Bloomberg. “Ayer (jueves) IMF News informó que (Luis) Arce quemó $us 480 millones de DEG, ahora #Bolivia debe intereses de 3,5%, todo ante silencio cómplice del Congreso. Hoy Bloomberg lo ratifica, mientras BCB esconde datos. MAS (Movimiento Al Socialismo) dilapidó divisas, después DEG, ahora no hay dólares y sólo queda el oro”, precisó en su cuenta de Twitter.

Según el portal, Bolivia cuenta con menos del 10% del total de recursos que logró monetizar.

Se deben pagar intereses

El exministro de Planificación Ramiro Cavero apuntó: “Básicamente esto significa que por usar los DEG del fondo (FMI) hay un costo y ahí está el costo que tenemos que pagar de siete millones de dólares a 10 millones de dólares desde el próximo año”, explicó a Página Siete.

El diputado Pórcel agregó que a fines de abril se consolidará que “ya no tenemos los DEG, que son giros o asignaciones que nos da el fondo por ser miembros. Yo ya lo denuncié en la Asamblea que se estaban ‘comiendo’ (gastando) los DEG, que se suma a que se están agotando las reservas y ahora sólo nos queda el oro”, insistió. El viernes, el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB) lograron acuerdos con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras para viabilizar la aprobación de la Ley del Oro en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin embargo, el diputado Pórcel anticipó que se opondrán a la norma.

Las consecuencias

Según Cavero, al monetizar los DEG se ponen en riesgo las rentas del Estado.

“El Banco Central es parte del Estado que genera rentas, por lo que ahora se comprometen las rentas del Estado, por eso sería bueno conocer en detalle, todos los convenios y los contratos porque esto (monetizar las DEG) tendrá un costo e implica un gasto para el Banco Central”, advirtió Cavero.

De acuerdo con Bloomberg, Bolivia tenía a fines de marzo 39,09 millones de DEG, aquello equivalían a 53 millones de dólares, “menos del 10% de su asignación y una fracción de los fondos, disponible a principios de este año”.

En marzo se conoció que el Gobierno utilizó los DEG para paliar la falta de liquidez de las RIN. Hasta la fecha, Bolivia ya usó 480 MM de los 532,2 MM de dólares, por lo que le quedan 52 MM de dólares.

Con esa monetización de las DEG en marzo, el Gobierno obtuvo liquidez para atender la demanda de dólares, que creció en marzo, cuando se conoció la caída de las reservas. En las últimas semanas, el BCB lanzó el Bono Remesa, para poder captar recursos que envían los migrantes desde el exterior del país y la compra de dólares a los exportadores a 6,95 bolivianos.

A partir de ello, se generó un requerimiento inusual de dólares, que según varios analistas, se debió a la inseguridad que generó el BCB.

No actualizan datos de las RIN

Pórcel denunció que este sábado se cumplen dos meses de que el BCB no actualiza los datos de las RIN algo que, según él, “aumentará la incertidumbre” en la población. “Evidentemente, mañana (este sábado) se cumplen dos meses que el Banco Central no emite ningún informe sobre las RIN. Hicimos una petición de informe escrito al BCB, pero desde el Ministerio de Economía me indicaron que no es el conducto regular y que debo dirigirme a Economía para que ellos autoricen a que el BCB nos pueda dar ese informe”, explicó Pórcel. El asambleísta agregó que mandó esa carta el 10 de marzo.

El BCB mantiene como fuente oficial un reporte del 8 de febrero. Ese informe da cuenta que las RIN llegan a 3.538 MM de dólares y que de ese monto únicamente 372 MM de dólares están en efectivo.

Según la norma, el BCB debe actualizar periódicamente los datos de las RIN. “Todo esto crea más incertidumbre y zozobra en la población, porque la gente no sabe qué hacer”, puntualizó.