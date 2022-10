Bolivia se prepara para el desafío de brindar agua y saneamiento para siempre

Con el lema “Seamos la primera generación con acceso universal y sostenible al agua y saneamiento”, la organización Water For People apoya la VI Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan) que se realizará en Tiquipaya (Cochabamba) el 12 y 13 de octubre.

En ese contexto Water For People plantea el objetivo de garantizar que todos los habitantes del mundo tengan acceso a altos niveles de servicios de agua, saneamiento e higiene permanentes y seguros antes de 2030, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS-6) de Naciones Unidas. En el evento participarán Mark Duey, co-CEO, acompañado de los directores de América Latina para hablar sobre el modelo de Cobertura Total, Para Siempre.

En Latinoamérica, este modelo institucional se ha aplicado ya en 18 municipios; de Guatemala (4), Honduras (3), Perú (3) y Bolivia (8), impactando a más de 270 mil personas en 2021, incluyendo 969 comunidades, 771 escuelas y 122 centros de salud que ahora cuentan con altos niveles de servicios de agua y saneamiento sostenible.

La VI Conferencia Latinosan Bolivia 2022 estará liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para promover la importancia del saneamiento para la salud e involucrar a valiosos actores de gobierno y sociedad civil.

En Bolivia, el 31% de personas no tienen acceso a servicios gestionados de forma segura y cerca de 5,8 millones no tienen un sistema de saneamiento gestionados de manera segura. Water For People (Agua para el Pueblo) tiene como objetivo cerrar esa brecha con la visión denominada Destino 2030, que busca lograr servicios universales y sostenibles para 200 millones de personas antes de 2030.

Water For People llega a Latinosan a compartir su experiencia en manejo sostenible de agua, saneamiento e higiene en zonas rurales de Latinoamérica, incluyendo las lecciones aprendidas de un entorno pospandemia. Buscamos compartir nuestro sentido de urgencia irreversible, estamos a mitad del camino al 2030 y se requiere el compromiso de responsables políticos y tomadores de decisiones del sector público nacional, departamental y local para que trabajen coordinadamente, con un decidido apoyo del sector privado y aprender de los demás

Latinosan es la conferencia regional más importante en América Latina en discusión política y técnica, que tiene como objetivo coordinar la política pública en la toma de decisiones, para mejorar la distribución de los recursos por los gobiernos y la sociedad civil en favor del saneamiento, en los países de América Latina y el Caribe, con la participación de los países, políticos, empresas, academia, organizaciones civiles y otros.

