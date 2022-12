$!CAF presenta propuestas para impulsar la movilidad social y la lucha contra la desigualdad en América Latina y el Caribe

El reporte destaca que las oportunidades de movilidad son afectadas por distintos tipos de riesgos, que no están asociados solamente a crisis macroeconómicas o a los peligros del cambio tecnológico, que amenaza con destruir fuentes de empleo, sino que “hoy es de vital importancia y en las próximas décadas lo será aún más, asegurar las oportunidades de los más vulnerables contra los riesgos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la región”, advirtió Díaz-Granados.

En la publicación se evidencia la importante expansión educativa que experimentó la región, pero que no fue suficiente para mejorar la situación de los hijos de las personas menos educadas. Esto se debió a que la expansión educativa para los grupos más vulnerables se concentró en niveles educativos bajos, como primaria y en menor medida secundaria, mientras que alcanzar niveles educativos mayores sigue siendo una tarea pendiente.

La publicación observa que las personas que sí lograron superar a sus padres en niveles educativos no necesariamente alcanzaron progresos similares en sus oportunidades laborales. “Esto puede sugerir tanto que los progresos educativos no han sido suficientes, como que la estructura económica de la región no está logrando absorber o premiar esos mayores niveles educativos”, señala un comunicado.

Para Lucila Berniell, también coautora de la publicación y economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, emparejar las oportunidades laborales ayudará a disminuir las desigualdades entre regiones y entre distintas zonas.