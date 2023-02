Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), señaló que con la norma el Gobierno dispuso un plazo mínimo a las industrias, para que se conecten al Sistema Interconectado Nacional y tengan energía eléctrica por el tendido eléctrico convencional. “Esto no fue consultado con el sector empresarial y desconoce todos los esfuerzos e inversiones de nuestras industrias, quienes creyeron en el compromiso del Gobierno desde el 2014”, dijo.

“Nos preocupa que el Gobierno le quite el gas a los bolivianos para entregar a extranjeros, la disposición final del Decreto 4794 dice que YPFB tiene la libertad de comercializar el gas que dejan de consumir las industrias a los mercados que pagan más recursos. Eso es Brasil y Argentina. Formalmente, el Gobierno le quita gas a los bolivianos para entregárselo a los extranjeros”, lamentó Strauss.

Para la Cainco, pese a que hubo un referéndum sobre el gas y el país peleó por la nacionalización de los hidrocarburos con la premisa de gas para el mercado interno por encima de la exportación, ahora el Gobierno cambia de política. “Las restricciones comienzan con la industria, y mañana puede ser con el ama de casa que no tenga gas para su cocina o el taxista GNV para su movilidad”, advirtió Strauss.

“Las restricciones comienzan con la industria, y mañana puede ser con el ama de casa que no tenga gas para su cocina o el taxista GNV para su movilidad”

Por otra parte, la Cainco cuestiona por qué YPFB no realiza una certificación de reservas de gas natural con una empresa seria desde hacer cuatro años como manda la ley . “Se está acabando el gas y lo poco que hay se lo da a los extranjeros”, preguntó el ejecutivo de Cainco.

Aseguró que desde el sector privado no se ven resultados en la política hidrocarburífera de Bolivia y hay problemas. “Hemos pasado en los últimos 15 años de un superávit de más 5.000 millones de dólares y el año pasado hemos cerrado la gestión con un déficit de 1.000 millones de dólares en la balanza del sector hidrocarburos”, remarcó.

Señaló que las empresas que invirtieron millones en plantas de autogeneración de energía eléctrica y no pudieron aún recuperar la inversión. Además, observó que la conexión al SIN ahora para tener suministro eléctrico encarecer los costos con un aumento de 40% con lo cual se le resta competitividad a las empresas. “Donde queda el lineamiento del Plan Nacional de Desarrollo de fomentar la Sustitución de Importaciones”, cuestionó.

“La política de hidrocarburos en Bolivia fue ineficiente y es culpa del Gobierno Nacional no haber fomentado las inversiones para nuevas exploraciones y explotación de reservas de gas. No es culpa de las empresas la mala política de hidrocarburos sino la de nuestros gobernantes. No podemos pagar los platos rotos por su ineficiencia, quitándonos el gas para autogenerarnos energía eléctrica”, puntualizó Cainco.

Strauss subrayó que el Gobierno está obligado a garantizar el consumo y mercado interno del gas de manera permanente e ininterrumpida para el consumo industrial y doméstico. Esto no lo dice un simple Decreto Supremo, sino la propia Constitución Política del Estado, la Ley 3058 “Ley de hidrocarburos” y la Ley 3740 “Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos”.