La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) posesionó a su nuevo directorio para la gestión 2023-2024, a la cabeza de Jean Pierre Antelo Dabdoub, durante un acto realizado el este viernes en el Salón Chiquitano de la Fexpocruz.

El ahora expresidente de Cainco, Fernando Hurtado, remarcó el trabajo realizado en su gestión y la importancia de la fuerza transformadora de las familias “que engrandecen a nuestra economía, no es el Estado”.

“En estos 4 años, pusimos ladrillos a esta catedral. Me tocó luchar y cuidar los valores y postulados que hacen grandes a la familia empresaria. Hoy, dejo la Presidencia de Cainco, pero no dejo el campo de batalla. En las futuras batallas, siempre me van a encontrar al pie del cañón. luchando por el sueño cruceño”, finalizó.

Luego, los nuevos directores hicieron el juramento correspondiente, asumiendo así la responsabilidad de trabajar en esta nueva gestión con la comunidad empresarial.