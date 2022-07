Cámara de Transporte denuncia que unas 10 empresas no pueden operar en Chile por falta de permisos

La presidenta de la Cámara de Empresas de Transporte Internacional de Pasajeros, Beatriz Patón, denunció este lunes que al menos 10 empresas no pueden ingresar a Chile a operar en esa ruta, pese a las solicitudes que hicieron. Piden que la Cancillería se pronuncie.

“El problema que tenemos en este momento es en Chile, donde no están autorizando los permisos, justamente la prórroga que nos ha dado el Viceministerio de Transportes no nos están respondiendo desde allá (Chile). El Gobierno acá nos dice que ya se enviaron las notas hasta Chile, pero hasta ahora no les dan una respuesta”, afirmó la vocera del sector.

Agregó que este hecho les ocasiona perjuicios económicos, ya que esas empresas dejaron de tener ingresos porque están paralizadas desde la pandemia.