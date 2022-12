La Cancillería pidió ayer a los transportistas que están detenidos en la frontera con Perú, retornar al país. Hizo esta solicitud luego de conocer la situación del Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) Desaguadero que suspendió sus operaciones ante la amenaza de grupos que cercaron el complejo.

“Lo que nos informaron es que, en el Cebaf, lo que es Aduana y Migración, no están prestando atención. Por eso no se puede pasar con camiones de carga. Mientras la situación no mejore, recomendamos a nuestros transportistas no transitar al lado del Perú”, sugirió el viceministro de Comercio Externo e Integración, Benjamín Blanco, durante una entrevista con Bolivia Tv.

Además, imágenes de medios peruanos mostraron una gran concentración de manifestantes en las afueras del complejo binacional.

Dijo que se está “haciendo una congestión de manera innecesaria en el lado de Desaguadero dado que no será posible pasar mientras no se abra el Cebaf”.

De acuerdo con el viceministro, por ese paso fronterizo sale el 14% de las exportaciones nacionales; sin embargo, la crisis social por la que atraviesa esa nación, desde el 7 de diciembre, está afectando el comercio nacional.

Resultado de las gestiones del Gobierno, el fin de semana se permitió el retorno al país de 70 camiones con carga y 169 unidades sin carga.

“Todavía tenemos al menos unas 200 unidades de transportes que están con carga en el lado peruano que no pueden retornar al país y teníamos hasta ayer alrededor de 500 unidades, pero del lado boliviano, que están esperando que mejore la situación para pasar al lado peruano”, aseguró Blanco.