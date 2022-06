Carmen López asume como nueva directora y revela que la AJAM “pasa por una situación complicada”

Asimismo, salieron a la luz denuncias que daban cuenta que la ahora exfuncionaria de la AJAM no cumplía los requisitos para el cargo.

López Valenzuela aseguró este miércoles que cuenta con experiencia en el sector “hace muchos años” y destacó la confianza que presuntamente le entregó el presidente Luis Arce.

“Vengo desenvolviendo, desarrollando una tarea en la actividad minera ya hace muchos años. Me siento comprometida, no solo conmigo, con mi familia o con la gente que me respalda, sino también y sobre todo con el presidente Luis Arce Catacora, que me ha dado la confianza”, dijo la nueva autoridad.

A su turno, el ministro Villavicencio indicó que “la AJAM tiene una delicada responsabilidad para crear las mejores condiciones de una correcta administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en el país”.

Asimismo, destacó que la nueva autoridad “es una profesional que reúne las condiciones indispensables para conducir profesional y técnicamente esta importante institución”.