A pesar de que el Banco Central de Bolivia (BCB) asegura que se normaliza la provisión de dólares, en las casas de cambio y bancos señalan que aún tienen problemas y no disponen de la divisa “como antes” para la venta. Un experto señala que la situación tiende a mejorar y que la demanda ha bajado.

En la zona sur, en un puesto de libre cambio indicaron que no contaban con la divisa para la venta, aunque en el centro, por la avenidas Camacho, señalaron que disponen de dólares, pero que la demanda disminuyó.

En una casa de cambios de la zona sur explicaron que no tenían dólares a la venta y que el problema que comenzó hace unos tres meses no se ha resuelto. En otra indicaron que a veces tienen la divisa, pero se acaba rápido y sólo se oferta 50 o 100 dólares por persona. En otra de estas casas indicaron que dependen de la programación de venta del BCB para contar con la divisa y en otra casa señalaron que no tenían para vender.

En unos cuatro bancos del zona sur se consultó si se podía comprar dólares, pero indicaron que no contaban con la divisa para vender al público. En uno indicaron que si la persona es cliente se podría considerar, pero dependía de la disponibilidad y de una determinación de gerencia y en otra institución señalaron que si el cliente tenía cuenta de ahorro, le permitían retirar 50 dólares.