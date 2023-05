El analista en pensiones Pablo Pinell opinó que las AFP invertían en títulos-valores con base en la regulación y disposiciones de la autoridad competente, en este caso la APS. “No podían invertir a su antojo en ningún título, la APS emite la normativa y la calificación de riesgo que deben tener los títulos en los que invierten las AFP. En el caso de Fassil, yo imagino que todas sus emisiones han sido previamente calificadas y se evaluó el riesgo y las AFP con base a eso han decidido invertir”, precisó.

La pregunta de fondo es si los títulos de Fassil estaban adecuadamente valorados, porque no se debe olvidar que los bancos son monitoreados de forma permanente por la ASFI, explicó. “Seguramente si se hubiesen dado las alarmas en el tiempo adecuado, me imagino que las AFP no hubiesen emitido el dinero si el banco estaba en riesgo, pero seguro no lo estaba, no se conoce”, aclaró.

La Ley 1732 de Pensiones establecía que las inversiones de los fondos de capitalización individual efectuadas por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estaban sujetas a límites por tipo genérico de instrumento, a límites por emisor, a límites por categoría y niveles de riesgo y a límites por liquidez del instrumento, de acuerdo a reglamento.

Los límites máximos de inversión por tipos genéricos de títulos - valores dentro de los rangos de límites de inversión establecidos por reglamento, debían ser fijados en conjunto por el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros y el Intendente de Valores.

Además, la clasificación de títulos-valores y emisores, según niveles y categorías de riesgo, establecidas por reglamento, de las inversiones efectuadas con recursos de los fondos de pensiones, debían ser realizadas por clasificadoras privadas de riesgo constituidas y autorizadas de acuerdo a la norma correspondiente del mercado de valores.