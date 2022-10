Censo: Santa Cruz no asistirá a reunión del 11 y alista paro

La Comisión Interinstitucional de Santa Cruz determinó ayer no asistir a la reunión técnica convocada por el Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 11 de octubre y alista el paro indefinido determinado por el cabildo cruceño el pasado 30 de septiembre.

“En virtud del mandato del cabildo, esta comisión ha decidido que el equipo técnico no participará de la convocatoria a la reunión del 11 de octubre”, señaló el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y cabeza de la comisión, Vicente Cuéllar.

Cuéllar agregó que sólo asistirán si el Gobierno abroga el Decreto Supremo 4670 (que fija el censo para 2024) y se fija la fecha del censo para el primer semestre de 2023, además exigen que las reuniones se realicen en Santa Cruz.

“La comisión solamente asistirá a las reuniones convocadas por el Gobierno en caso de que se abrogue el DS 4760 y se fije el censo para el primer semestre del 2023, además estas reuniones deben hacerse en Santa Cruz”, acotó.

La cabeza de la Comisión Interinstitucional además señaló que mientras no se cumplan estas condiciones, “la comisión debe seguir trabajando en el marco del mandato del cabildo en la organización del paro general indefinido”.

En días pasados, la comisión había exigido al Gobierno ciertas condiciones para asistir a la reunión convocada, entre ellas que ésta se realice en Santa Cruz el 6 de octubre, que asista todo el equipo técnico de la comisión, que el evento sea televisado y que el INE muestre el avance de la ejecución de las tareas de su cronograma.

Horas antes de hacerse pública la determinación de la comisión, el vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que existe una “falta de voluntad de diálogo” en la dirigencia de la Comisión Interinstitucional”

“Tenemos que ser serios, se realizó una invitación previa al cabildo que convoca a la Comisión Interinstitucional al día 11 de octubre, donde van a estar los expertos internacionales (...) Esto de empezar a incorporar condiciones de que no nos gusta la ciudad, que no nos gusta que estén ausentes determinadas personas, que queremos que se transmita, que queremos saber cuánto es la ejecución, lo único que muestra es que no existe de parte de la dirigencia del Comité Interinstitucional una voluntad de sentarse a dialogar por la cuestión del censo”, expresó

El vocero señaló que que la dirigencia de la comisión intenta incorporar estas condicionantes para “quedar bien ante la sociedad” cruceña luego del cabildo del pasado viernes.

“Hay que ser absolutamente claros, se hizo una convocatoria y ya si después están tratando de incorporar algunos elementos para quedar bien ante la sociedad, para mostrar que el Gobierno no quiere aceptar algunas sugerencias, eso no está del lado de la seriedad y la responsabilidad y nosotros hemos hecho una convocatoria. Allí van a estar los expertos que les van a terminar diciendo que, por ejemplo, los resultados se tienen que entregar en 12 meses”, agregó.

Asimismo, el vocero lamentó que se asuman estas actitudes carentes de “seriedad y responsabilidad” para intentar rehuir al encuentro; sin embargo, ratificó la invitación y anunció que personal del INE, del Ministerio de Planificación y los representantes de los organismos internacionales acudirán a la invitación.