Churrasquerías recortan personal y suben precios por bloqueo cruceño

Las churrasquerías fueron las más afectadas por el incremento del precio de la carne de res, pollo, verduras y papa. Algunas redujeron personal y otras subieron el precio entre dos y cuatro bolivianos por plato debido al bloqueo de carreteras en Santa Cruz.

“El personal se redujo, antes trabajábamos seis personas, ahora sólo quedamos tres”, declaró Luis A., administrador de una de las churrasquerías que se encuentra en la avenida Héroes del Acre, de la zona de San Pedro. “Ya no tenemos al parrillero y ahora yo me dedico a preparar las carnes; mi esposa entró a la cocina y nos quedamos con sólo uno de los garzones”.

Luis explicó que antes compraban la carne cruceña a 46 bolivianos el kilo, pero tras el bloqueo de carreteras en Santa Cruz llegó a subir hasta 54 el kilo. “Parece que la diferencia es poca, pero al comprar en cantidad se van sumando los gastos. También subieron otros alimentos, como el tomate, la papa, que nunca llegó a bajar, eso hace imposible que sigamos con el personal que teníamos antes”.

El administrador y parrillero comentó que la clientela no bajó, pero tampoco pueden subir más el precio de la parrilla a los clientes por la amplia oferta que hay en la zona. “Sólo en esta calle hay como 10 o 12 churrasquerías. Si elevamos el precio, el cliente se va”. Aseguró que pese al incremento de los alimentos mantienen, por ejemplo, la parrilla para dos en 140 bolivianos.

El precio de los alimentos comenzó a subir en noviembre del año pasado con el paro de 36 días que se registró en Santa Cruz. Luego se vino un segundo bloqueo cruceño que comenzó el 28 de diciembre. Esta vez para exigir la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.

Marcelo, el administrador de otra churrasquería de la zona, contó que ahora combinan carne cruceña con beniana, que es de menor calidad, para bajar costos.

“A veces ya no nos llega carne cruceña de nuestros proveedores, así que debemos comprar la beniana, que no es la ideal para una parrilla, pero si no hay, no nos queda más que prepararla de mejor forma para mantener el sabor”, explicó.

Churrasquerías conocidas del centro de la ciudad también fueron afectadas. La Vaca, por ejemplo, sacó un letrero por el cual anuncian a su clientela un ligero incremento desde este fin de semana. “Debido a los conflictos que se suscitan en el país y por falta de insumos, el precio de todos nuestros platos se incrementan entre dos y cuatro bolivianos. El restaurante asumirá la mayoría del incremento generado”, señala el comunicado.

Otra de las churrasquerías de renombre de Sopocachi, cuya administradora prefirió mantener en reserva el nombre del negocio, explicó que deben mantener el precio de los platos.

“El precio de las verduras es variable en el mercado y nosotros no podemos hacer subir los platos un día, luego bajarlos, así que decidimos mantener los costos”, comentó a este medio.

La encargada del negocio explicó que el precio de la carne no sufrió mucha variación porque “en su mayoría” el propietario la hace llegar desde Argentina y en menor medida compran carne que llega de Santa Cruz.

“La carne es importada con todas las formalidades de ley, aprobación del Senasag, pero el dueño ve la forma más conveniente de traerla, considerando los bloqueos en el oriente”, dijo.

Los restaurantes también fueron afectados e hicieron algunos cambios en el modelo de negocio desde noviembre del año pasado. “No podemos incrementar el precio final de la comida ni mucho menos reducir las porciones a fin de no perder la clientela, cuando dejen de venir, ahí tendríamos que cerrar”, dijo el propietario sin dar su nombre.

Restaurantes en Sopocachi, por ejemplo, vendían el almuerzo completo en 19 bolivianos, pero ante el continuo incremento en los alimentos ahora lo venden en 21 bolivianos.

Este incremento también se vivió en las comideras que se encuentran en el tercer piso del mercado Lanza. Ellas están divididas por el precio de sus almuerzos; antes vendían el almuerzo a 11 bolivianos, ahora la comercializan a 12; y aquellos que antes vendían a 12, ahora lo ofrecen en 14 bolivianos.

Amanda, una comidera, dijo que “por suerte” el pollo bajó un poco y ahora lo compran en 17 el kilo. “En noviembre llegó a 20 bolivianos y más”, advirtió.