$!Cinco ministerios con inversión pública ejecutaron menos del 50% de recursos

Sin embargo, entidades que tienen en sus manos la ejecución de proyectos de inversión pública como el Ministerio de la Presidencia -que tiene a su cargo la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)- no alcanzan ni a la mitad de ejecución de su presupuesto. “Esta repartición es un pilar muy fuerte del Gobierno para ejecutar inversión pública social. Con este porcentaje se nota que no lo hicieron y tiene una ejecución pobre”, agregó el economista.

Por tanto, el economista concluyó que todos los ministerios que tienen recursos para la ejecución de la inversión pública están con bajos niveles “y los que sólo se dedican a pagar sueldos tienen una alta ejecución”.

El presidente del colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, consideró que no toda ejecución presupuestaria alta pueda ser considerada como un indicador de buena gestión pública. “Siempre hay que medir en qué se gastan los recursos de este presupuesto. Hay que ver si gastaron más en sueldos, compras, propaganda o cuánto se destinó realmente a la inversión pública”, precisó.

Gabriel Espinoza, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), dijo que los datos publicados no son los adecuados para evaluar el desempeño de los ministerios. “A diferencia de Bolivia, otros países presentan el reporte de gasto público por tipo de gasto; y segundo por nivel de proyecto o repartición. En este caso, sólo vemos datos agregados y no sabemos si la ejecución fue sobre todo en relación al gasto corriente, inversiones o proyectos de corte social que están distribuidos en varios ministerios”.

Además, consideró que la ejecución es “relativamente baja” si se la compara con lo que sucedía en años anteriores. “Esto tiene que ver con la falta de liquidez del Gobierno central que fue limitando los desembolsos y haciendo un control de gasto reduciendo la inversión pública y manteniendo el gasto corriente”.

Explicación

¿Por qué la baja ejecución?

Julio Linares planteó dos explicaciones por las que se llegó a estos bajos niveles. Primero, por la falta de capacidad que tienen para planificar y ejecutar la inversión pública; y segundo, por la falta de recursos. “Si registraron sin los recursos es un problema serio. Pudo ser que inflaron (su presupuesto) y eso también quiere decir que inflaron la inversión pública y las proyecciones que nos dicen que van a tener no son ciertas”, afirmó.

También aseguró que pudieron inscribir los recursos y no lograron las metas de ingresos por el lado de recaudaciones o préstamos. “Se quedó como presupuesto, todo lo que registraron como ingresos no se cumplió, que no tienen recursos para ejecutar o no tienen capacidad para ejecutar la inversión pública”.

Espinoza, mientras tanto, consideró que la falta de preparación de los funcionarios pudo ser otro de los factores. “Desde que entró Luis Arce al Gobierno, hubo una pelea interna muy fuerte. Muchos de los funcionarios y técnicos que estuvieron en la gestión de Evo Morales, continuaron con Jeanine Añez y se quedaron tras la victoria de Luis Arce, fueron despedidos. Hay un problema técnico fuerte al interior del Gobierno impulsado por factores políticos que están haciendo que la eficiencia administrativa sea menor”.

La ejecución de la inversión pública a noviembre del año pasado alcanzó un 39,7%, según reveló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en su exposición sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 en la Cámara de Diputados. “A noviembre, tenemos una ejecución en relación con el presupuesto aprobado del 39,7%, cercano al 40%. Hay que tomar en cuenta que, generalmente, diciembre es uno de los meses en los que se acelera más la inversión pública y es siempre el mes en el que sube la ejecución”, indicó la autoridad en aquella oportunidad.

En el PGE para esta gestión se ha presupuestado una inversión pública que alcance los 4.006 millones de dólares, un 20,1% menos de lo previsto para 2022, de 5.015 millones de dólares. Expertos pronosticaron que la ejecución de la inversión pública del año pasado puede situarse entre el 50% y el 60%. Estos niveles de ejecución fueron cayendo desde 2014 hasta llegar a aproximadamente un 65% en 2021.