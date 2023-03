“Normalmente le mando 800 dólares cada mes para su casa y su comida, él tiene un trabajo de medio tiempo allá, pero no le alcanza para todo. Este último mes no le hemos podido mandar porque el banco nos ha dicho que están imposibilitados por el momento. Al final hemos tenido que pedirle a un familiar que vive en España que le preste la plata mientras vemos cómo mandarle”, agregó.

“El efecto de la escasez de dólares en mi negocio fue que necesito la divisa para importar, hay que pagar a los proveedores en dólares, hacer transferencias y depósitos en cuentas en el extranjero y desde hace dos semanas que tengo problemas con eso, no puedo hacer un depósito de 10.000 dólares, primero subió la comisión, estaba en 2%, luego en 4% y lo último fue 6%, ahora dicen que no pueden por el momento”, indicó.

“Los bancos han suspendido los depósitos electrónicos en cuentas en dólares, una extensión de su imposibilidad de vender estas divisas. El problema no se está aliviando, se está agravando porque el Gobierno no resuelve”, señaló.

Otras dificultades

En un recorrido que hizo Página Siete por algunas agencias bancarias de la ciudad de La Paz, clientes señalaron que han recibido negativas o restricciones a la hora de comprar dólares, pagar por algunos servicios en dólares o incluso realizar retiros de sus cuentas en moneda extranjera.

“Solo venden dólares a sus clientes, nos pidieron que abramos una cuenta y que la mantengamos por tres meses para poder vendernos 500 dólares”, explicó un joven.

Por otra parte, Elena, una estudiante peruana, contó que tuvo que comprar 17 dólares fuera del banco para realizar el pago de un servicio en su consulado, el cual trabaja con un banco que opera en Bolivia.

“El consulado de Perú realiza su cobro en ‘soles consulares’ que son equivalentes a dólares y el pago por los servicios se realiza en un banco, pero al llegar a la ventanilla me dicen que tengo que hacer el pago en dólares, que no podía hacerlos en bolivianos a ningún tipo de cambio y tuve que comprar afuera y prestarme de conocidos. El año pasado, el mismo banco no me puso esa condición”, indicó.

Por su parte, otras personas con cuentas en dólares en entidades financieras, denunciaron que los bancos han establecido límites de retiro en dólares.

“Necesito sacar dinero de mi cuenta para pagar un anticrético y no puedo porque mi banco dice que sólo puedo sacar 3.000 dólares y 3.000 dólares la próxima semana, voy a tener que ir a todas las sucursales de La Paz para poder sacar suficiente de mi cuenta, con el riesgo que eso conlleva”, explicó una mujer en la fila de un banco en el centro de la ciudad.