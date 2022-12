En lo que va de 2022, el aumento de 10,8% de las importaciones de bienes de consumo no duraderos, como alimentos, bebidas, textiles y manufacturas de madera, entre otros, sumado al efecto del contrabando, pone en riesgo lo “Hecho en Bolivia”, advirtió ayer el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.

“Las importaciones de bienes de consumo no duraderas como ser alimentos, bebidas, textiles y manufacturas de madera subieron en un 10,8% en 2022. Los indicadores señalados reflejan que el país gradualmente viene experimentando un proceso de sustitución de la producción nacional por importaciones, tanto legales como contrabando. Es decir que se advierte un proceso que afecta al ‘Hecho en Bolivia’”, explicó el ejecutivo de los industriales en una evaluación de 2022 para el sector.

Camacho agregó que, si bien no se conoce a ciencia cierta cuál es el impacto del contrabando para la industria nacional, se estima que en 2022, esta actividad ilegal movió cerca de 3.500 millones de dólares.

“Al ser contrabando no tenemos un monto exacto y preciso; la estimación es de 3.500 millones de dólares con una afectación no sólo a los privados, sino también al Gobierno. La estimación es que el Estado deja de percibir entre 500 y 600 millones de dólares por aranceles e impuestos que esta actividad no paga”, agregó.

Crecimiento del sector

Para 2022, la CNI estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Industrial del 2,5%, cifra inferior a la de 2021, cuando se registró un crecimiento del 3,9%. El ejecutivo de la Cámara señaló que esto se debe a una desaceleración del sector.

“Se trata de un año muy complejo, en el que la desaceleración de la actividad industrial no permitirá superar el 16% de participación de la actividad industrial dentro del PIB nacional, una cifra que no se ha podido superar en los últimos 70 años”.

Otros indicadores presentados por la CNI para respaldar el resultado del crecimiento del sector son un “estancamiento” en el otorgamiento del créditos bancarios al sector y un retroceso en el número de empresas industriales en el país.

“En 2022 se evidencia un estancamiento de los créditos bancarios al sector industrial; este indicador alcanzó al 19,58% respecto a la gestión de 2018, cuando fue superior y llegó al 19,66%. Asimismo se advierte un retroceso en la participación de las industrias respecto al total de empresas en Bolivia, registradas en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec). En 2022 se evidencia un 10,5% de participación de industrias respecto del total de empresas y en 2017, el indicador fue superior al 11,32%”.

Factores

En su exposición, el presidente de la CNI señaló que, además de los factores internos, como conflictos sociales y aumento del contrabando, la Cámara identificó problemas internacionales que afectaron el crecimiento de la industria.

Estos factores serían, la invasión de Rusia a Ucrania, la que encareció los costos de materias primas, insumos intermedios y bienes de capital para las industrias. La crisis de suministros y logística internacional, originada en los puertos chinos, y los continuos paros y bloqueos en los puertos del Pacífico, que aumentan los costos y tiempos de transporte, tanto para la importación como para la exportación.