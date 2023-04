Los cobros a propietarios de hoteles situados en cercanías al Salar de Uyuni están al margen de la ley y el sector advierte que esto no sólo ocurre en esa región, sino en otros sitios turísticos como el Lago Titicaca, donde algunos comunarios consideran que están por encima del Estado.

La Cámara Hotelera de Bolivia, la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia (ALA), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt) expresaron su preocupación por los últimos acontecimientos en Potosí, donde se denunciaron asedio y cobros ilegales a propietarios de hoteles y perjuicios a los turistas que llegan periódicamente.

El presidente de ALA Bolivia, Jorge Valle, señaló que la asociación se solidariza con el sector afectado y ejerce su enérgica protesta por estos sucesos que son recurrentes en diferentes puntos o sitios turísticos del país, sin que existan sanciones ni investigaciones.

“Estas extorsiones se dan en varias regiones el país, esto se destapó porque es Uyuni, pero está ocurriendo en varias partes del país y no podemos fomentar en Bolivia a personas que quieren vivir del trabajo ajeno, sin producir por sí mismos. El turismo ayuda mucho a comunidades y hay convenios, siempre y cuando se quiera trabajar en paz y armonía, y en condiciones iguales, pero esto no está ocurriendo y si no se corta ahora, se va a diseminar y será incontrolable”, advirtió.