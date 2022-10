Colquiri rechaza declaración de la COB y traslada su protesta a La Paz

Los mineros de Colquiri calificaron ayer de “parcializado” y “sumiso” al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, luego de que señalara que el sindicato de la empresa minera estatal no actúa de manera “orgánica”. Los mineros dejaron el bloqueo en la carretera a Oruro, se subieron a buses, camiones y trasladaron su protesta a la ciudad de La Paz. Exigen la abrogación del decreto que los obliga a transferir recursos al TGN.

“Lo peor, lo que causó la reacción, fueron las conferencias que hacen nuestros representantes. Parece que ya no son dirigentes de los trabajadores. (Están) totalmente parcializados con dirección a un ámbito político. Creo que están muy sumisos”, declaró Joaquín Mamani, secretario general de Colquiri.

Los mineros de Colquiri instalaron ayer por la madrugada tres puntos de bloqueo en la carretera que une a La Paz con el resto del país y están en contra del Decreto Supremo 4783, del 24 de agosto, que obliga a las empresas estatales y con participación mayoritaria del Estado a transferir recursos al Tesoro General de la Nación (TGN). Estos recursos tienen el objetivo de apoyar los proyectos de inversión pública y programas de interés social.

Un mes después de aprobado el decreto, la COB convocó a un ampliado nacional y uno de sus puntos pidió la abrogación de la norma. El Gobierno respondió a la dirigencia nacional de los trabajadores con el pedido de que “justifique de manera clara, técnica y legal las razones para solicitar la abrogación del decreto supremo que supuestamente afectaría la sostenibilidad de las empresas públicas y la sostenibilidad de los trabajadores”.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, declaró ayer que convocaron a las federaciones, confederaciones del sector público del Estado y de servicios; mineros, petroleros, Entel, Datacom y otros a una reunión con el Gobierno. “Nosotros no podemos justificar técnicamente pero si socialmente y decir de qué forma afecta a los trabajadores”.

Para el dirigente de Colquiri, Joaquín Mamani, la COB estaría cometiendo un “error” al seguir incitando a una “socialización” que lo único que buscaría es perder el tiempo. “Tanta vuelta dan nuestras entidades matrices, hasta creo que se han vuelto políticos ya no sindicalistas. En el contenido del decreto no están rayando bien la cancha. Nos están haciendo ver que nosotros no queremos compartir. Nada más falso, siempre se pagó Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad”.

Por esta razón, los mineros de Colquiri señalaron que harán una pausa al bloqueo de carreteras que, según explicó su dirigente, sólo afecta a la ciudadanía. “Retomamos el bloqueo y (el Gobierno) ni así tiene la humanidad de precautelar la necesidad de los bolivianos. No les interesan los choferes, la gente que debe trasladarse o de los mineros. Por ellos, estaríamos meses en las carreteras, sólo les importa cuando hay plata de las empresas”, afirmó.

El mediodía de ayer, los mineros dejaron las carreteras y el grueso de los bloqueadores abordaron buses y camiones para trasladarse a la ciudad de La Paz. Arribaron ayer por la tarde a la final autopista y comenzaron una marcha por la avenida Montes y Mariscal Santa Cruz. Llegaron a las puertas del Ministerio de Economía y tras unos estribillos contra dirigentes de la COB y el Gobierno, descendieron hasta la avenida 16 de Julio e ingresaron a la Federación de Mineros.

“No es correcto estar en las carreteras, es mejor estar en el lugar donde deben darnos una solución”, afirmó Mamani.